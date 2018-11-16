Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника подозревают в причастности к земельным махинациям в Буче Киевской области. Об этом говорится в расследовании программы "Гроші", которая вышла накануне в эфире "1+1".

Текстовую версию расследования опубликовал "УНИАН".

По данным журналистов, Сытник незаконно получил участок на 10 соток в пригороде Киева, в Буче, где когда-то было пастбище исследовательской фермы Национального университета биоресурсов и природопользования.

"Документы свидетельствуют, что 1 сентября 2009 года он получил участок по адресу: улица Е. Маланюка, 1. В частную застройку. Получил по праву на бесплатную приватизацию. На первый взгляд – ничего незаконного. Но есть одно "но". Активисты убеждают - раздавать эту землю горсовет Бучи не имел права. Интересно и то, что этого же мнения придерживаются правоохранители", - отмечают журналисты.

Они демонстрируют документы прокуратуры Киевской области. В рамках уголовного дела прокуроры, как утверждают, нашли целый ряд нарушений. Мало того, что государственные земли университета нельзя было так просто раздавать, некоторые документы о передаче земель просто подделывали. Формально областная прокуратура подала иск в суд.

Но активист Виктор Бархоленко убеждает - дело специально "слили":

"Они обратились с иском в интересах государства в лице Ирпенского отдела земельных ресурсов. Это сознательная манипуляция, чтобы проиграть это дело в суде. Потому что иск должен быть в лице министерства науки и образования", - подчеркивает он.

Местные прокуроры разбирались в этом деле годами. В том числе и тогда, когда Артем Сытник работал председателем следственного отдела прокуратуры Киевской области.

То есть, не знать о проблемах с Бучанской землей, в том числе - своей, Сытник просто не мог. В 2014-м, перед конкурсом на должность директора НАБУ Сытник продал участок за 17 000 долларов. Сегодня новый владелец участка Сытника перепродает ее.

В 2016-м Сытник в прокуратуре Киевской области уже не работал. И там опять подали в суд на горсовет, а также и на все граждан, которые получили участки на спорных землях, чтобы они вернули их в государственную собственность. И Артема Сытника в списке нет.

"Может, областные прокуроры"по старой памяти"не хотят тревожить скелеты в шкафу бывшего коллеги?", - предполагают журналисты.

"Здесь нет ничего удивительного. Потому что здесь, по моему мнению, действует прокурорская солидарность. И своих не сдают", - говорит активист Виктор Бархоленко.

Журналисты несколько раз просили Киевскую областную прокуратуру объяснить эту ситуацию. Впрочем, и в прокуратуре, и в НАБУ комментировать что-либо по этому поводу отказались.