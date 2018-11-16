В пятницу ночью, 16 ноября, в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно взорвалась цистерна. В результате взрыва пострадали пять человек. Об этом сообщает ANSA.

Ночью в туннеле проводились профилактические работы. В результате взрыва также загорелся автомобиль рабочих.

В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.

Фото: ansa.it

На данный момент движение по туннелю приостановили. Временно рейсы будут осуществляться по альтернативному маршруту.

Ранее мы писали о том, что в Испании произошел взрыв на пиротехнической фабрике.