В Италии в туннеле прогремел взрыв, пострадали люди [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 16 ноября, в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно взорвалась цистерна. В результате взрыва пострадали пять человек. Об этом сообщает ANSA.
Ночью в туннеле проводились профилактические работы. В результате взрыва также загорелся автомобиль рабочих.
В результате пожара пострадали пятеро ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое.
Фото: ansa.it
На данный момент движение по туннелю приостановили. Временно рейсы будут осуществляться по альтернативному маршруту.
Ранее мы писали о том, что в Испании произошел взрыв на пиротехнической фабрике.
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