Сегодня на официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась долгожданная презентация проекта #BEREGA. Одновременно артист представил лид-сингл пятого студийного альбома "Семь", новый клип и лимитированную коллекцию MAX BARSKIH X LITKOVSKAYA, лейтмотивом которых стала доминирующая эстетика 80-х в современной культуре.



"Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры", - рассказывает Барских.



Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops - музыкальной программы, выходившей на телеканале BBC - главной локацией для съемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки.



Режиссёром клипа выступил Алан Бадоев, а хореографом-постановщиком - Руслан Махов.



Мировой старт цифровых продаж сингла #BEREGA состоялся 16 ноября.

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