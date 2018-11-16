Бизнес с Китаем в Украине: как это работает? [ Редактировать ]
4YOU GLOBAL – это агентство с огромным перечнем услуг, которое поможет вам наладить бизнес-отношения с Китаем в более чем 50 направлениях. Наша команда осуществляет межнациональную политику с целью популяризации сотрудничества с Китаем и его производителями.
За 8 лет слаженной работы компания 4YOU GLOBAL оказала высококвалифицированную помощь в бизнесе свыше 5000 клиентам, реализовала более 1750 проектов, открыла 4 склада в Китае и 3 офиса: в Киеве (Украина), Москве (Россия) и Шеньчжене (Китай).. Также мы предлагаем более 8 способов доставки грузов из Китая, сотрудничество с 3000 китайскими производителями, экономим ваш бюджет (до 32 %) и гарантируем минимальный процент (0,87, %) повреждения товара при транспортировке.
Кроме того, 4YOU GLOBAL берет на себя:
- ведение бухгалтерии с китайскими партнерами,
- оптимизацию денежных потоков,
- организацию и решение вопросов с поставщиками-партнерами.
В последнее время торговля с Китаем вызывает большой интерес не только у крупных компаний, но и у частных лиц. Мы готовы предложить оптимальные условия сотрудничества и тем, и другим! Всего за 75$ в течение суток мы найдем вам производителя для ведения честного бизнеса.
Бизнес с Китаем с нуля
Продажа товаров из Китая – что может быть проще и прибыльнее? Именно с этого начинают многие стартапы. Но и здесь не обходится без риска. Главное в этом бизнесе найти честного партнера.
Чтобы начать бизнес с Китаем и сделать его ближе для всех заинтересованных в этом направлении, необходимо понимать законодательство, язык, бизнес-культуру и быт этой страны. За долгие годы работы наша компания в этом преуспела: независимо от формы бизнеса мы обеспечиваем комфортные условия работы и создаем безопасные, взаимовыгодные отношения с китайскими поставщиками, устраняем те факторы, которые негативно сказываются на спросе китайских товаров. Также наша команда сделает анализ рынка и составит для вас коммерческое предложение от 5 надежных китайских компаний в интересующем вас бизнес-сегменте.
4YOU GLOBAL – это полное сопровождение вашего бизнеса на всех этапах по следующим пунктам:
- Маркетинг.
- Финансы.
- Закупка товара.
- Поиск товара и его проверка.
- Юридические услуги.
- Переводчики.
- Консалтинг.
- Доставка и логистика.
- Туры и визы.
Мы можем сделать для вас больше, чем другие!
За 12 лет работы наша компания досконально изучила все нюансы ведения переговоров. Команда профессионалов 4YOU GLOBAL подкована во многих вопросах, связанных с организацией бизнеса китайских партнеров, производителей. Поэтому у нас вы можете заказать дополнительные услуги и делегировать нам:
- проверку поставщика или производства,
- покупку товара,
- логистику доставки.
Чтобы начать продажу китайских товаров в своей стране, необходимо отправить нам запрос – позвонить или оставить заявку на сайте. Консультации по любому вопросу бесплатные. Далее мы действуем следующим образом:
Уточняем детали – менеджер уточняет ваши пожелания и составляет список услуг.
Составляем коммерческое предложение.
Обсуждаем все условия предоставления услуг и утверждаем план.
Предоставляем обозначенные услуги.
Затем вы получаете свою прибыль без мороки, развиваете и расширяете компанию с нашей полной поддержкой на каждом этапе.
Такая модель сотрудничества привлекает не только частных лиц, ориентированных на розничную поставку товаров из Китая, но и большие компании, которые хотят найти партнеров для более крупных оборотов и осуществления оптовых закупок. Также в наших услугах заинтересованы международные производители и фирмы, которые хотят выгодно закупить оборудование, запчасти, создать уникальный товар по собственным разработкам и эскизам.
Почему нам доверяют свой бизнес?
На этот вопрос можно ответить тремя пунктами:
- Все в рамках закона – все споры мгновенно решают штатные юристы в рамках китайского и международного законодательства.
- Мы все сделаем за вас – наша команда не только подберет вам китайского партнера, но и возьмет на себя решение всех вопросов, связанных с доставкой товара.
- Отчетность и прозрачность – полный отчет, подкрепленный фото- и видеоматериалом на каждом этапе сопровождения.
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