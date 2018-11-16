4YOU GLOBAL – это агентство с огромным перечнем услуг, которое поможет вам наладить бизнес-отношения с Китаем в более чем 50 направлениях. Наша команда осуществляет межнациональную политику с целью популяризации сотрудничества с Китаем и его производителями.

За 8 лет слаженной работы компания 4YOU GLOBAL оказала высококвалифицированную помощь в бизнесе свыше 5000 клиентам, реализовала более 1750 проектов, открыла 4 склада в Китае и 3 офиса: в Киеве (Украина), Москве (Россия) и Шеньчжене (Китай).. Также мы предлагаем более 8 способов доставки грузов из Китая, сотрудничество с 3000 китайскими производителями, экономим ваш бюджет (до 32 %) и гарантируем минимальный процент (0,87, %) повреждения товара при транспортировке.

Кроме того, 4YOU GLOBAL берет на себя:

ведение бухгалтерии с китайскими партнерами,

оптимизацию денежных потоков,

организацию и решение вопросов с поставщиками-партнерами.

В последнее время торговля с Китаем вызывает большой интерес не только у крупных компаний, но и у частных лиц. Мы готовы предложить оптимальные условия сотрудничества и тем, и другим! Всего за 75$ в течение суток мы найдем вам производителя для ведения честного бизнеса.

Бизнес с Китаем с нуля

Продажа товаров из Китая – что может быть проще и прибыльнее? Именно с этого начинают многие стартапы. Но и здесь не обходится без риска. Главное в этом бизнесе найти честного партнера.

Чтобы начать бизнес с Китаем и сделать его ближе для всех заинтересованных в этом направлении, необходимо понимать законодательство, язык, бизнес-культуру и быт этой страны. За долгие годы работы наша компания в этом преуспела: независимо от формы бизнеса мы обеспечиваем комфортные условия работы и создаем безопасные, взаимовыгодные отношения с китайскими поставщиками, устраняем те факторы, которые негативно сказываются на спросе китайских товаров. Также наша команда сделает анализ рынка и составит для вас коммерческое предложение от 5 надежных китайских компаний в интересующем вас бизнес-сегменте.

4YOU GLOBAL – это полное сопровождение вашего бизнеса на всех этапах по следующим пунктам:

Маркетинг.

Финансы.

Закупка товара.

Поиск товара и его проверка.

Юридические услуги.

Переводчики.

Консалтинг.

Доставка и логистика.

Туры и визы.

Мы можем сделать для вас больше, чем другие!

За 12 лет работы наша компания досконально изучила все нюансы ведения переговоров. Команда профессионалов 4YOU GLOBAL подкована во многих вопросах, связанных с организацией бизнеса китайских партнеров, производителей. Поэтому у нас вы можете заказать дополнительные услуги и делегировать нам:

проверку поставщика или производства,

покупку товара,

логистику доставки.

Чтобы начать продажу китайских товаров в своей стране, необходимо отправить нам запрос – позвонить или оставить заявку на сайте. Консультации по любому вопросу бесплатные. Далее мы действуем следующим образом:

Уточняем детали – менеджер уточняет ваши пожелания и составляет список услуг.

Составляем коммерческое предложение.

Обсуждаем все условия предоставления услуг и утверждаем план.

Предоставляем обозначенные услуги.

Затем вы получаете свою прибыль без мороки, развиваете и расширяете компанию с нашей полной поддержкой на каждом этапе.

Такая модель сотрудничества привлекает не только частных лиц, ориентированных на розничную поставку товаров из Китая, но и большие компании, которые хотят найти партнеров для более крупных оборотов и осуществления оптовых закупок. Также в наших услугах заинтересованы международные производители и фирмы, которые хотят выгодно закупить оборудование, запчасти, создать уникальный товар по собственным разработкам и эскизам.

Почему нам доверяют свой бизнес?

На этот вопрос можно ответить тремя пунктами: