Достойных экспертов в совете Антикоррупционного суда нет - Мусияка [ Редактировать ]
Профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что в Общественном совете международных экспертов для формирования Антикоррупционного суда нет достойных людей. Об этом он сказал в комментарии "Українським Новинам".
"Я их никого не знаю. Единственное, что могу сказать, что перед конкурсом и голосованием за международных экспертов среди кандидатур был мой коллега-итальянец, который входил в комиссию по проведению конкурса на должность директора НАБУ. Я посмотрел, но он не прошел (в Общественный совет международных экспертов Антикоррупционного суда). Этот факт для меня свидетельствует о том, что даже наиболее достойные люди туда не попали", - сказал он.
Он считает, что это абсолютно неприемлемая вещь.
"Потому что создается орган, который фактически может заблокировать прохождение того или иного кандидата на должность судьи в украинском суде. Скажите пожалуйста, на каком основании? Мы сами неспособны решить проблемы, связанные с формированием государственных структур, тем более судебной власти?", - отметил Мусияка.
Он не надеется на независимость этого этого совета международных экспертов.
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