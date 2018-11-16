Профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что в Общественном совете международных экспертов для формирования Антикоррупционного суда нет достойных людей. Об этом он сказал в комментарии "Українським Новинам".

"Я их никого не знаю. Единственное, что могу сказать, что перед конкурсом и голосованием за международных экспертов среди кандидатур был мой коллега-итальянец, который входил в комиссию по проведению конкурса на должность директора НАБУ. Я посмотрел, но он не прошел (в Общественный совет международных экспертов Антикоррупционного суда). Этот факт для меня свидетельствует о том, что даже наиболее достойные люди туда не попали", - сказал он.

Он считает, что это абсолютно неприемлемая вещь.

"Потому что создается орган, который фактически может заблокировать прохождение того или иного кандидата на должность судьи в украинском суде. Скажите пожалуйста, на каком основании? Мы сами неспособны решить проблемы, связанные с формированием государственных структур, тем более судебной власти?", - отметил Мусияка.

Он не надеется на независимость этого этого совета международных экспертов.