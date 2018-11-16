Топ лучших фильмов 2018 года [ Редактировать ]
Журнал Time назвал десять лучших фильмов уходящего года, говорится на сайте издания. На первом месте оказалась кинолента "Рома", режиссером которого выступил Альфонсо Куарон. В основе фильма лежит история богатой семьи, которой прислуживает горничная по имени Клео.
Второе место заняла документальная картина "Будешь ли ты моим соседом?", которая рассказывает о телеведущем Фреде Роджерсе. Тройку лидеров замыкает фильм "Дневник пастыря", рассказывающий о священнике, который начал спиваться, но озаботился проблемами окружающей среды.
В десятку лучших фильмов также попали такие фильмы как "Восьмой класс", "Фаворитка", "Сможете ли вы меня простить?", "Рождение звезды", "Если Бил стрит могла бы заговорить", "Богемная рапсодия" и "Приключения Паддингтона 2".
Ранее ученые выяснили, как мультфильмы влияют на детей.
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