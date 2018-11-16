Существует стойкий миф, что белок содержится только в продуктах животного происхождения. Впрочем, это не так. Если вы вегетарианец или просто хотите сократить употребление мяса, то все равно можете получить белок из растительных источников.

Диетолог и тренер по трансформации тела Мэтт Фауль рассказал в своем Instagram о некоторых хороших источниках растительного белка. Он сделал инфографику, где написал, сколько белка содержится в одной чашке продукта.

Темпе: 30 г

Миндаль: 20 г

Чечевица: 18 г

Нут: 15 г

Киноа: 11 г

Горох: 9 г

Овес: 7 г

Шпинат: 5 г

"Многие эксперты согласны с тем, что хорошо спланированная вегетарианская или веганская диета может предоставить вам все необходимые вам питательные вещества", – написал Мэтт в своем Instagram.

"Некоторые растительные продукты содержат значительно больше белка, чем другие, и могут способствовать росту мышечной силы. Они дарят длительное чувство сытости и помогают похудеть".

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