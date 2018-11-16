Отказ от мяса: 8 лучших источников белка [ Редактировать ]
Существует стойкий миф, что белок содержится только в продуктах животного происхождения. Впрочем, это не так. Если вы вегетарианец или просто хотите сократить употребление мяса, то все равно можете получить белок из растительных источников.
Диетолог и тренер по трансформации тела Мэтт Фауль рассказал в своем Instagram о некоторых хороших источниках растительного белка. Он сделал инфографику, где написал, сколько белка содержится в одной чашке продукта.
Темпе: 30 г
Миндаль: 20 г
Чечевица: 18 г
Нут: 15 г
Киноа: 11 г
Горох: 9 г
Овес: 7 г
Шпинат: 5 г
"Многие эксперты согласны с тем, что хорошо спланированная вегетарианская или веганская диета может предоставить вам все необходимые вам питательные вещества", – написал Мэтт в своем Instagram.
"Некоторые растительные продукты содержат значительно больше белка, чем другие, и могут способствовать росту мышечной силы. Они дарят длительное чувство сытости и помогают похудеть".
Читайте также, какие напитки считаются самыми полезными для женщин.
по теме
Как ускорить метаболизм: 3 главных правила
Чтобы ускорить метаболизм, нужно соблюдать три самых главных правила
Осенний авитаминоз: 5 первых признаков болезни
Осенью у людей может возникать недостаток витаминов, а вместе с ним могут появиться тошнота, ломкость или выпадание волос, сонливось, слабость, шелушение кожи. и многе другое
Как похудеть с помощью одного фрукта
Ученые заявили, что авокадо является незаменимым для тех, кто хочет быстро восстановить здоровье и похудеть.
Какие продукты могут вызывать головную боль
Самочувствие человека очень часто зависит от его питания. Неправильное питание может приводить к различным болезням
Как правильно есть хурму: советы диетологов
Хурма - сладкая ягода оранжевого цвета. ценность хурмы заключается в том, что она максимально полезна поздней осенью и зимой, когда становится мало других фруктов и ягод