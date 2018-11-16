В селе Цибулево Кировоградской области 40-летний мужчина oблил бензинoм и поджег свoю 22-летнюю жену.

ЧП произошло во время ссоры в ночь 15 ноября, - сообщили в Нацолиции области, передает "Канал Кировоград" в Facebook.



Травмы получили и женщина (75 % ожогов поверхности тела) и мужчина - (14% ожогов).

Мужчину взяли под стражу. Он находится в ожоговом отделении под охраной полиции, которая снимать его на камеру не позволяет:

Ранее в Кривом Роге мужчина совершил акт самоподжега.