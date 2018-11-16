Миссия NASA высадится на Марсе уже в конце ноября [ Редактировать ]
Марсоход InSight от NASA 26 ноября впервые за долгое время совершит посадку на планете Марс.
"Впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA совершит посадку на красной планете", - сообщает CNN.
Предполагается, что миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части планеты Марс.
InSight будет проводить бурение поверхности красной планеты, и это позволит миру узнать больше о формировании как самой планеты Марс, так и планеты Земля.
Он также добавил, что благодаря этой миссии люди получат больше информации о происхождении своей планеты, и почему планеты Марс и Земля очень похожи между собой, но в то же время имеют различия.
Как ожидается, NASA будет транслировать посадку марсохода в прямом эфире. Известно, что сама миссия по InSight была запушена еще 5 мая 2018 года.
До этого NASA завершила миссию телескопа "Кеплер".
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