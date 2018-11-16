В Херсоне водители самовольно повысили цену на проезд в маршрутках с четырех до восьми гривен, сообщает "УНН" со ссылкой на представителя частных перевозчиков.

"Мы (перевозчики - ред.) имеем законное право выйти на работу с выплатой налога на добавленную стоимость. Таким образом, почему восемь (гривен - ред.)? Потому что 20% от этой суммы пойдет в налоги на добавленную стоимость", - пояснил представитель маршрутчиков.

В свою очередь мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что частные перевозчики должны самостоятельно устанавливать тарифы. Он пояснил, что горсовет получал письма от перевозчиков о том, что они переходят на перевозку в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость.

На днях в Херсоне добились снижения цен на маршрутки.