Цены на проезд в маршрутках Херсона "взвинтили" водители [ Редактировать ]
В Херсоне водители самовольно повысили цену на проезд в маршрутках с четырех до восьми гривен, сообщает "УНН" со ссылкой на представителя частных перевозчиков.
"Мы (перевозчики - ред.) имеем законное право выйти на работу с выплатой налога на добавленную стоимость. Таким образом, почему восемь (гривен - ред.)? Потому что 20% от этой суммы пойдет в налоги на добавленную стоимость", - пояснил представитель маршрутчиков.
В свою очередь мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что частные перевозчики должны самостоятельно устанавливать тарифы. Он пояснил, что горсовет получал письма от перевозчиков о том, что они переходят на перевозку в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость.
На днях в Херсоне добились снижения цен на маршрутки.
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