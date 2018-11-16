Власники маршруток у Херсоні підняли плату за проїзд [ Редактировать ]
Не хочете платити по 6 грн - будете їздити по 8.
Перевізники Херсона сьогодні влаштували страйк. Від самого ранку автобусів у місті майже не було, а ті, що вийшли на маршрут, брали з пасажирів суму, більшу за звичну.
Перший сніг мешканці Херсона зустрічали сьогодні на зупинках громадського транспорту. Аби зранку потрапити на роботу - людям довелося пережити справжні випробування. Адже маршрутки не вийшли у рейс.
"Як ви діставалися на роботу чи на навчання? - Такси. По-другому никак! - А таксисти сьогодні як? Підняли ціни? - Ага. Дороже, чем всегда", - обурений Олег житель Херсону.
А цьому чоловікові пощастило доїхати до лікарні на процедури. А от як тепер вибратися - не знає. Район віддалений. У тролейбуси - або просто не влізти, або не дочекатися.
"Я сюда добирался 2 часа в больницу. Не знаю, как я попаду домой, чем и за сколько. Почему беспредельничают?", - обурюється Олександр, пенсіонер.
"Вы хотите ездить за 4 грн., мы тогда вас вообще возить не будем. Они забастовали. Качество никакое".
Ті маршрутники, які у рейс все ж таки вийшли - возили людей по 8 гривень. Кажуть - це реакція на позов місцевого депутата. Той звернувся до суду із проханням скасувати рішення виконкому про підвищення тарифу до 6 гривень і залишити вартість квитка 4 гривні. За такими розцінками, кажуть перевізники, працювати їм не вигідно.
"Скільки проїзд? - Вот. Утром пришел на работу, дали такую бумажку. Внутренний приказ по фирме. И вот билеты у меня есть".
"Исходя из материального состояния наших людей - многовато. Но на 4 грн. ездить невозможно", - говорить Валерій Сивак, керівник фірми-перевізника.
У мерії перевізників підтримують та вже подали апеляцію.
"Цей розгляд може бути і місяць, і 2 , і 3. Це буває довго. Наскільки я знаю, перевізники готували заяву до суду щодо скасування запобіжного суду стосовно рішення виконавчого комітету", - говорить Володимир Миколаєнко, міський голова Херсону.
Обурені ж городяни почали гуртуватися у соц-мережах. Аби висловити своє невдоволення якістю перевезень та їх вартістю - готуються вийти на пікет під міську раду.
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