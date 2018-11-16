Найбільшу в історії партію кокаїну сьогодні вилучили й у Новій Зеландії. Вага - 190 кілограмів.

За такий обсяг наркотиків дилери могли вторгувати щонайменше 28 мільйонів доларів. Білий порошок був упакований у п'ять мішків. Їх заховали у контейнери з бананами, які в серпні прибули в Окленд з панамського міста Бальбоа.

Про підозрілий вантаж стало відомо лише нещодавно - в ході розслідування діяльності одного з кримінальних угруповань в Австралії. За підозрою у контрабанді наркотиків у австралійському Сіднеї вже затримали одного чоловіка.