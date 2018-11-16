Берегова охорона США перехопила 18 тонн кокаїну [ Редактировать ]
Берегова охорона США перехопила партію кокаїну вагою 18 з половиною тонн у нейтральних водах Тихого океану неподалік мексиканського узбережжя.
Наркотики перевозили п'ятнадцятьма різними суднами. Приблизна вартість такого обсягу білого порошку - півмільярда доларів.
Американські правоохоронці заборонений вантаж вилучили та передали у Форт-Лодердейл у штаті Флорида.
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