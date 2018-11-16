У Каліфорнії зафіксували спалах норовірусу

Декому з них доводиться долати нове лихо - в одному з евакуаційних центрів зафіксували спалах норовірусу - це інфекційне захворювання, яке супроводжують розлади травлення. Ізолювали вже 21 людину