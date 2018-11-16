Номерний знак машини, на якій 28 років тому розбився Віктор Цой пустили з молотка за 30 тисяч доларів у московському аукціонному домі "Літфонд".

Ще 40 тисяч - вторгували за довіреність на кермування тим фатальним "Москвичем". У вересні на публічні торги виставляли й інші особисті речі "останнього героя" радянського року - паспорт, записник й рукописи пісень.

Власник раритетів стверджував, що рукописи і записну книжку Віктор Цой колись залишив у нього в гостях. Як у нього опинився паспорт лідера групи "Кіно" - продавець не уточнив.