У Росії продали з аукціону особисті речі Віктора Цоя [ Редактировать ]
Номерний знак машини, на якій 28 років тому розбився Віктор Цой пустили з молотка за 30 тисяч доларів у московському аукціонному домі "Літфонд".
Ще 40 тисяч - вторгували за довіреність на кермування тим фатальним "Москвичем". У вересні на публічні торги виставляли й інші особисті речі "останнього героя" радянського року - паспорт, записник й рукописи пісень.
Власник раритетів стверджував, що рукописи і записну книжку Віктор Цой колись залишив у нього в гостях. Як у нього опинився паспорт лідера групи "Кіно" - продавець не уточнив.
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