Нацполіції передали нову техніку для боротьби з наркобізнесом [ Редактировать ]
Українські правоохоронці тепер матимуть нову зброю для боротьби з наркоділками.
Спеціальні автомобілі та комп'ютерну техніку на майже 300 тисяч доларів нашим силовикам надали Сполучені Штати.
Голова Нацполіції Сергій Князєв передав нове обладнання департаменту з протидії наркозлочинності. За словами головного поліцейського, відділ і так працює успішно. Але тепер, його ефективність значно зросте.
"Ця техніка, не лише інструмент, який допоможе вам ефективніше боротися з суспільним злом. Також, це символ постійної та неухильної підтримки Сполучених Штатів України та її Національної поліції", - наголосила Памела Тремонт, заступник голови дипломатичної місії Посольства США в Україні.
"Завдяки нашій співпраці, ми тільки за останні 3 роки знешкодили повністю організацію, яка поставляла наркотики із Латинської Америки. Повністю знешкодили постачання з Індії нарковмісних речовин. І суми, якими оперували злочинці - ми підрахували. Тільки вилученого наркозілля - на кілька мільйонів доларів", - підкреслив Сергій Князєв, голова Національної поліції України.
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