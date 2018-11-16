Українські правоохоронці тепер матимуть нову зброю для боротьби з наркоділками.

Спеціальні автомобілі та комп'ютерну техніку на майже 300 тисяч доларів нашим силовикам надали Сполучені Штати.

Голова Нацполіції Сергій Князєв передав нове обладнання департаменту з протидії наркозлочинності. За словами головного поліцейського, відділ і так працює успішно. Але тепер, його ефективність значно зросте.

"Ця техніка, не лише інструмент, який допоможе вам ефективніше боротися з суспільним злом. Також, це символ постійної та неухильної підтримки Сполучених Штатів України та її Національної поліції", - наголосила Памела Тремонт, заступник голови дипломатичної місії Посольства США в Україні.

"Завдяки нашій співпраці, ми тільки за останні 3 роки знешкодили повністю організацію, яка поставляла наркотики із Латинської Америки. Повністю знешкодили постачання з Індії нарковмісних речовин. І суми, якими оперували злочинці - ми підрахували. Тільки вилученого наркозілля - на кілька мільйонів доларів", - підкреслив Сергій Князєв, голова Національної поліції України.