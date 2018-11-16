SpaceX готується встановити новий рекорд [ Редактировать ]
SpaceX вдалося повторити минулорічний рекорд за кількістю запусків.
Напередодні компанія Ілона Маска за допомогою ракети носія Falcon 9 вивела на орбіту катарський телекомунікаційний супутник. Цей запуск став вісімнадцятим. Саме стільки ракет SpaceX запустила й торік.
У намірах компанії не тільки повторити, а й побити минулорічний рекорд. Адже вже на 19 листопада запланований ще один запуск.
Найбільший резонанс цьогоріч викликав старт найважчої у світі ракети Falcon Heavy із автівкою Tesla Roadster на борту.
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