SpaceX вдалося повторити минулорічний рекорд за кількістю запусків.

Напередодні компанія Ілона Маска за допомогою ракети носія Falcon 9 вивела на орбіту катарський телекомунікаційний супутник. Цей запуск став вісімнадцятим. Саме стільки ракет SpaceX запустила й торік.

У намірах компанії не тільки повторити, а й побити минулорічний рекорд. Адже вже на 19 листопада запланований ще один запуск.

Найбільший резонанс цьогоріч викликав старт найважчої у світі ракети Falcon Heavy із автівкою Tesla Roadster на борту.