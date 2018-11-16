В Ужгороде случилось массовое ДТП (фото) [ Редактировать ]
16 ноября на одной из самых загруженных улиц Ужгорода произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Авария произошла на улице Минайской из-за несоблюдения дистанции во время движения, сообщает местное издание Mukachevo.net.
Сообщается, что Volkswagen совершал поворот на АЗС и все авто остановились, а последний Mercedes Vito не справился с управлением и протаранил все авто по "принципу домино".
Водителя одного из автомобилей (Hyundai) забрала скорая.
Тем временем в Украине зафиксировали более тысячи ДТП из-за снегопада.
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