16 ноября на одной из самых загруженных улиц Ужгорода произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Авария произошла на улице Минайской из-за несоблюдения дистанции во время движения, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Сообщается, что Volkswagen совершал поворот на АЗС и все авто остановились, а последний Mercedes Vito не справился с управлением и протаранил все авто по "принципу домино".

Водителя одного из автомобилей (Hyundai) забрала скорая.

Тем временем в Украине зафиксировали более тысячи ДТП из-за снегопада.