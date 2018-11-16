Курс гривны упал на межбанке 16 ноября [ Редактировать ]
16 ноября гривна на межбанковском валютном рынке подешевела по отношению ко всем основным валютам.
Так, торги по доллару США открылись котировками 27,73/27,75 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 27,74/27,77. Таким образом курс гривны по отношению к американской валюте упал на 1/2 копейки, информирует "Ліга.Финансы".
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73 гривны за доллар, максимальные - 27,77. В продаже минимальные котировки с момента открытия составили 27,75 гривны за доллар, максимальные - 27,80,
Торги по евро начались с котировок 31,4485/31,4712 гривны за евро, к закрытию котировки составили 31,6485/31,6716 (гривна "потеряла" 20/4 копейки).
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4203 гривны за рубль, к закрытию котировки составили 0,4209/0,4216 гривны за рубль (гривна потеряла 0,1 копейки).
Тем временем Украина еще может успеть до конца 2018 года получить новый транш от МВФ.
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