В Украине закрыли еще один банк [ Редактировать ]
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию "Эрдэ банка".
"Согласно закону О системе гарантирования вкладов физических лиц внесена запись в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении "Эрдэ банка" как юридического лица", - сообщили в пресс-службе ФГВФЛ 15 ноября.
Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк - ликвидированным.
16 ноября ФГВФЛ объявил о продаже на специальной ярмарке имущества банка, в частности - офисной мебели.
Ранее, 13 ноября, администрация "Вернум Банка" приняла решение прекратить работу финучреждения.
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