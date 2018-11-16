Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию "Эрдэ банка".

"Согласно закону О системе гарантирования вкладов физических лиц внесена запись в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении "Эрдэ банка" как юридического лица", - сообщили в пресс-службе ФГВФЛ 15 ноября.

Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк - ликвидированным.

16 ноября ФГВФЛ объявил о продаже на специальной ярмарке имущества банка, в частности - офисной мебели.

Ранее, 13 ноября, администрация "Вернум Банка" приняла решение прекратить работу финучреждения.