Якими можуть бути політичні наслідки ось таких цінових ігор? Тим більше, дорожчає не тільки проїзд. Зростають ціни майже на все - від їжі до комунальних послуг. І все це на тлі кризи з опаленням, яку Україна пережила цього тижня. Про це у ефірі "Подробиці тижня" розповів політичний експерт Тарас Загородній.

Говорячи про кризу з опаленням, експерт відповів, що Кабмін заборонив відключати під час морозів опалення. Але він не виключив, що це таке буде повторюватись. По-перше, у людей немає таких грошей, щоб оплачувати такі величезні рахунки і борги будут наростати, підкреслив Загородній. "Нафтогаз" у свою чергу буде вимагати додаткових коштів з бюджету, яких немає. А тому, пояснив експерт, що такі кризи протягом зими будут повторюватись, бо влада не зробила висновки, і також невідомо як буде себе далі поводити монополіст.

Чи буде "Нафтогаз" постачати тепло тим громадянам, які мають заборгованість? На думку експерта, "Нафтогаз" все ж таки буде постачати газ, але питання в тому за яку тільки ціну, які штрафи нарахує компанія, які будут додаткові кредити. Загородній підкреслив, що це де-факто буде і так "непідйомна" ціна на газ, а ще штрафи, пені - все це тільки для того, щоб збільшити власний прибуток. Він підкреслив, що ціни на газ можна знижувати, бо в Україні є власний видобуток або його можна змішувати з імпортним газом.