Сьогодні в Смілі побувала і Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" вважає, що головною причиною проблем з теплопостачанням в країні є ціна газу. Та наголосила, що саме завдяки стійкості й наполегливості смілян влада змушена була дати тепло.

"Ви, кріворожані повстали. А багато людей терплять в Україні. Обігріваються електро-приладами, закривають школи, не навчаються. Ви не потерпіли, Кривий ріг не потерпів. І тепер подивилися: "Ага в усій Україні є теж люди". І починають діяти завдяки вам. І тому, я хочу подякувати вам за вашу небайдужість, нескореність, за вашу боротьбу. Я вам дякую всім!", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".