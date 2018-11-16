Ціна на газ стала причиною проблем з теплопостачанням в країні - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Сьогодні в Смілі побувала і Юлія Тимошенко.
Лідер "Батьківщини" вважає, що головною причиною проблем з теплопостачанням в країні є ціна газу. Та наголосила, що саме завдяки стійкості й наполегливості смілян влада змушена була дати тепло.
"Ви, кріворожані повстали. А багато людей терплять в Україні. Обігріваються електро-приладами, закривають школи, не навчаються. Ви не потерпіли, Кривий ріг не потерпів. І тепер подивилися: "Ага в усій Україні є теж люди". І починають діяти завдяки вам. І тому, я хочу подякувати вам за вашу небайдужість, нескореність, за вашу боротьбу. Я вам дякую всім!", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".
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