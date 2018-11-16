Енергетична незалежність: у Німеччині запровадили інноваційні технології [ Редактировать ]
Але є способи зробити так, щоб наші типові проблеми з опалюванням та й взагалі з енергетикою все ж таки зникли назавжди. Ось є країни в світі, у яких можна цьому повчитись. Приміром, Німеччина. Те, як німці управляють енергетикою, у нас може прозвучати доволі екзотично.
По-перше, вони відмовляються від атомної генерації. Вже за кілька років атомку повністю приберуть з німецької енергосистеми. Для порівняння - в Україні саме атомні станції виробляють більше половини від усієї електроенергії.
По-друге, вже зараз 38 відсотків німецької електрики виробляється з відновлюваних джерел. Мета - вийти на показник у 65 відсотків через десять років.
А по-третє - абсолютна більшість будівель у Німеччині - аж 86 відсотків! - мають автономне опалення. Тож, наші новини - як от з тієї ж Сміли або Шепетівки та навіть з Києва - виглядають для німців дикунством. Тетяна Логунова продовжить тему.
60 будинків, 130 жителів, і тихо так, що здається - навколо ні душі. Фельдхайм розташований під Берліном, але дістатися села нелегко. Прямого залізничного сполучення зі столицею немає - треба їхати електричками, а потім ще й автобусом, що курсує двічі на день. Але це аж ніяк не зупиняє журналістів і туристів із різних куточків світу, які йдуть подивитися на перше і поки що єдине німецьке енергетично незалежне село.
І цією незалежністю у Фельдхаймі неабияк пишаються. Настільки, що навіть дорожній знак на в'їзді до села повідомляє - воно енергетично автономне. А ще місцеві поступово звикають до мало не світової слави!
"Майже щодня хтось приїздить. І з камерами, і щодня автобуси з іноземними туристами", - говорить Райнер, житель Фельдхайма.
Історія, за якою їдуть у Фельдхайм, почалася одразу після об'єднання Німеччини. Один із тутешніх жителів захопився вивченням альтернативних джерел енергії. І запропонував меру встановити у Фельдхаймі кілька вітряків.
"Це був мій чоловік. Він тоді ще був студентом. Ми жили неподалік Фельдхайма, і одного дня він сказав, що було б чудово встановити тут вітряки. Тож ми знайшли місцевість, яка ідеально підходила - невелика гірка, завжди вітряно. Міхаель поїхав до мера, показав свій проект і переконав його, що варто спробувати. З цього все й почалося", - розповідає Дорін Рашеман, голова об'єднання "Новий енергетичний форум Фельдхайма"
Щоб споживати власну електроенергію, місцевим жителям навіть довелося побудувати власну електромережу - великі концерни відмовилися постачати енергію вітру. Вітряків у Фельдхаймі вже цілий парк - 55, на надлишку енергії селяни заробляють.
"Ми виробляємо набагато більше електроенергії, ніж потрібно такому невеликому селу. Нам вистачає мільйона кіловат-годин на рік. Надлишок ми продаємо іншим селам і містечкам", - говорить Дорін Рашеман, голова об'єднання "Новий енергетичний форум Фельдхайма".
Тепло у Фельдхаймі - теж автономне. Оселі обігріває біогазова установка, яка переробляє гній і відходи від кукурудзи та пшениці. А коли температура опускається нижче нуля - підключають ще одне джерело.
"Бачите отой контейнер? У нас ще є котел, який працює на відходах деревини. Ми вмикаємо його, тільки якщо біогазова установка не виробляє достатньо тепла. Сировину збираємо в лісі, він тут неподалік", - розповідає Дорін Рашеман, голова об'єднання "Новий енергетичний форум Фельдхайма".
Та енергетична незалежність - задоволення недешеве. На реалізацію проекту Фельдхайм отримав субсидії від німецького уряду і грошову допомогу з Брюсселя. Свої власні кошти вклали й жителі села - кожен по 3 тисячі євро. Та зараз усі ці витрати окупилися. І як компенсація, селяни роками платять за електроенергію й опалення значно менше, ніж решта німців.
"Усе дешевше. За електроенергію тут платять 16 центів за кіловат-годину. А в місті Ведін, де я теж час від часу живу, - вона коштує 26 центів. Опалення тут теж значно дешевше", - говорить Бернд, житель Фельдхайма.
"Хтось мав почати це робити. Чому б не ми? Якщо ми перші - то це ж чудово", - говорить Райнер, житель Фельдхайма.
Ставку на альтернативну енергетику робить і німецький уряд. Адже країна заявила, що незабаром відмовиться від атомної та вугільної енергетики. Чи вдасться стати енергетично незалежною усій Німеччині - питання поки без відповіді. Втім, у маленькому Фельдхаймі впевнені - можливо все.
по теме
Енергетична незалежність країни - головна мета Урядової стратегії газовидобування - Володимир Гройсман
На спеціальній нараді з представниками газо-видобувних компаній, нардепами та міністрами ситуацію з опаленням і тему енергетичної незалежності країни обговорив сьогодні Володимир Гройсман
В Саудовской Аравии запустили первый ядерный реактор
В Саудовской Аравии запустили первый из 16-ти ядерных реакторов, что вызвало обеспокоенность Запада
Facebook дозволить видаляти надіслані повідомлення
Розширити можливості вирішили після скандалу, коли з'ясувалося, що привілеєм видаляти надіслані повідомлення таємно користується керівництво Facebook
На пляжах Іспанії рятувальникам допомагатимуть дрони-вертольоти
Спеціальні дрони-вертольоти ведуть відеозйомку узбережжя і надсилають інформацію рятувальникам. Електронні помічники можуть навіть рятувати життя. Достатньо шести секунд після сигналу тривоги і дрон опиниться біля людини у небезпеці, і скине за потреби рятувальний жилет
Пильнувати за безпекою на іспанських пляжах будуть дрони
Тепер тут за безпекою відпочивальників стежать не тільки люди, але й роботи. Спеціальні дрони-вертольоти ведуть відеозйомку узбережжя і надсилають інформацію рятувальникам. Електронні помічники можуть навіть рятувати життя