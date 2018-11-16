Але є способи зробити так, щоб наші типові проблеми з опалюванням та й взагалі з енергетикою все ж таки зникли назавжди. Ось є країни в світі, у яких можна цьому повчитись. Приміром, Німеччина. Те, як німці управляють енергетикою, у нас може прозвучати доволі екзотично.

По-перше, вони відмовляються від атомної генерації. Вже за кілька років атомку повністю приберуть з німецької енергосистеми. Для порівняння - в Україні саме атомні станції виробляють більше половини від усієї електроенергії.

По-друге, вже зараз 38 відсотків німецької електрики виробляється з відновлюваних джерел. Мета - вийти на показник у 65 відсотків через десять років.

А по-третє - абсолютна більшість будівель у Німеччині - аж 86 відсотків! - мають автономне опалення. Тож, наші новини - як от з тієї ж Сміли або Шепетівки та навіть з Києва - виглядають для німців дикунством. Тетяна Логунова продовжить тему.

60 будинків, 130 жителів, і тихо так, що здається - навколо ні душі. Фельдхайм розташований під Берліном, але дістатися села нелегко. Прямого залізничного сполучення зі столицею немає - треба їхати електричками, а потім ще й автобусом, що курсує двічі на день. Але це аж ніяк не зупиняє журналістів і туристів із різних куточків світу, які йдуть подивитися на перше і поки що єдине німецьке енергетично незалежне село.

І цією незалежністю у Фельдхаймі неабияк пишаються. Настільки, що навіть дорожній знак на в'їзді до села повідомляє - воно енергетично автономне. А ще місцеві поступово звикають до мало не світової слави!

"Майже щодня хтось приїздить. І з камерами, і щодня автобуси з іноземними туристами", - говорить Райнер, житель Фельдхайма.

Історія, за якою їдуть у Фельдхайм, почалася одразу після об'єднання Німеччини. Один із тутешніх жителів захопився вивченням альтернативних джерел енергії. І запропонував меру встановити у Фельдхаймі кілька вітряків.

"Це був мій чоловік. Він тоді ще був студентом. Ми жили неподалік Фельдхайма, і одного дня він сказав, що було б чудово встановити тут вітряки. Тож ми знайшли місцевість, яка ідеально підходила - невелика гірка, завжди вітряно. Міхаель поїхав до мера, показав свій проект і переконав його, що варто спробувати. З цього все й почалося", - розповідає Дорін Рашеман, голова об'єднання "Новий енергетичний форум Фельдхайма"

Щоб споживати власну електроенергію, місцевим жителям навіть довелося побудувати власну електромережу - великі концерни відмовилися постачати енергію вітру. Вітряків у Фельдхаймі вже цілий парк - 55, на надлишку енергії селяни заробляють.

"Ми виробляємо набагато більше електроенергії, ніж потрібно такому невеликому селу. Нам вистачає мільйона кіловат-годин на рік. Надлишок ми продаємо іншим селам і містечкам", - говорить Дорін Рашеман, голова об'єднання "Новий енергетичний форум Фельдхайма".

Тепло у Фельдхаймі - теж автономне. Оселі обігріває біогазова установка, яка переробляє гній і відходи від кукурудзи та пшениці. А коли температура опускається нижче нуля - підключають ще одне джерело.

"Бачите отой контейнер? У нас ще є котел, який працює на відходах деревини. Ми вмикаємо його, тільки якщо біогазова установка не виробляє достатньо тепла. Сировину збираємо в лісі, він тут неподалік", - розповідає Дорін Рашеман, голова об'єднання "Новий енергетичний форум Фельдхайма".

Та енергетична незалежність - задоволення недешеве. На реалізацію проекту Фельдхайм отримав субсидії від німецького уряду і грошову допомогу з Брюсселя. Свої власні кошти вклали й жителі села - кожен по 3 тисячі євро. Та зараз усі ці витрати окупилися. І як компенсація, селяни роками платять за електроенергію й опалення значно менше, ніж решта німців.

"Усе дешевше. За електроенергію тут платять 16 центів за кіловат-годину. А в місті Ведін, де я теж час від часу живу, - вона коштує 26 центів. Опалення тут теж значно дешевше", - говорить Бернд, житель Фельдхайма.

"Хтось мав почати це робити. Чому б не ми? Якщо ми перші - то це ж чудово", - говорить Райнер, житель Фельдхайма.

Ставку на альтернативну енергетику робить і німецький уряд. Адже країна заявила, що незабаром відмовиться від атомної та вугільної енергетики. Чи вдасться стати енергетично незалежною усій Німеччині - питання поки без відповіді. Втім, у маленькому Фельдхаймі впевнені - можливо все.