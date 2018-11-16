Урядовці доповідають, що загалом по країні почали роботу вчасно більше тисячі постачальників тепла. І лише близько двадцяти - зірвали початок опалювального сезону. Проте навіть у тих містах, які зайшли в сезон без великих проблем, щотижня трапляються малі катастрофи.

От, наприклад, Харків. 100 житлових будинків у двох районах найбільшого міста сходу країни - залишились без тепла. Причина? Пошкодження мережі. Добре хоча б, що таке сталося, поки немає морозів.

Чи не повториться ще до кінця зими? Ніхто гарантувати не може.

І це типова картина для більшості міст в Україні. Я наголошую: для більшості. Чому? Давайте подивимось.

Київ. Новенька висотка. Наталя з дітьми оселилася тут цьогоріч. Та тільки-но настали перші холоди - радість новосілля зникла!

"Из окна дует, обогрева нету, холодно. Просыпаешься ночью из-за того, что замерзаешь. Нос холодный, ухо холодное, проснулась, повернулась, одеялом накрылась. Под одеялом дышать нечем. Из одеяла вылезаешь - холодно", - говорить Наталя Лучко, жителька Києва.

У квартирі - дуже стабільна температура. Плюс 9. Наталя навіть під час інтерв'ю шапку не знімала.

"Как в холодильнике живешь!"

Як у холодильнику, але без нього. Поки в квартирі - ремонт. А за таких "морозних" умов, жартує Наталя, він їм і не потрібен.

"Купила мороженное, положила на подоконник, забыла о нем. Утром проснулась, оно не растаяло".

Та це, мабуть, єдиний плюс. Бо щоб не замерзнути, довелося цілу систему підготовки до сну - вигадати!

"Чтобы лечь спать, нужно раздеться. Араздеться - это крайне сложно при такой температуре. Поэтому греется! Есть дневная одежда, есть ночная. Вот нагрелась ночная, снимаешь дневную, надеваешь теплую ночную и ложишься спать. Тогда еще можно как-то спать".

І ця глибока заморозка в будинку через керуючу компанію. Вона повинна обігрівати квартири мешканців автономно - власною котельнею. Та запустити її вчасно у компанії чомусь забули. Мовляв, через паперову плутанину. Загартовували людей місяць і тепло дали лише зараз.

Бюрократичні лабіринти, борги і з'ясування стосунків між установами - це традиційні причини вічної комунальної мерзлоти. Та є ще одна. І це - труба!

"Ми маємо, тепломережі, які більш ніж 80 відсотків відпрацювали нормативних термінів, а деякі два і більше нормативних термінів", - стверджує Юлія Орел, виконавчий директор КП "Київтеплосервіс".

"У нас в Києві, принаймні, з 2006 року системної заміни тепломереж не відбувалося. Як не було капітальних ремонтів доріг, так не було і системної заміни. Внаслідок цього статистика показує, що число аварій щороку зростало", - говорить Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру "Інститут міста".

Гарячий приклад цього тижня. У столичному середмісті - просто посеред дороги - рвонув гейзер із окропу. Під асфальт пішла автівка, а з-під землі забив фонтан! Взагалі, дивом ніхто не постраждав. І такі аварії трапляються ледь не щодня. Комунальники бідкаються - мовляв, ремонтом не обійтись. Необхідна повна заміна системи:

"Потрібно мільярди гривень!"

Та грошей, традиційно, немає. У КМДА говорять лише про 500 мільйонів. І їх, звісно, на все не вистачить. Тож труби рвуться і по всьому Києву, і по всій Україні.

Хочеш тепла? Зігрій себе сам. Аби не покритися памороззю у себе вдома, люди перевірені часом лайфхаки згадують. Ковдра, праска, обігрівач. Особисто я - не гребую рукавицями та грілкою з гарячою водою.

До таких лайхаків цьогоріч, на жаль, доводиться вдаватись ледь не кожному.

Погляньте, це - так звана метео-комунальна карта України. На ній наочно показано хто у нас в державі мерзне найбільше. Отже, найхолодніші зони - це сумнозвісна Сміла, Шепетівка, Харків, Херсон, Кропивницький, Кривий Ріг та Київ.

І це без урахування локальних аварій в інший містах!

"В нас кожен рік ситуація лише погіршується".

В уряді навіть радикальними методами за зрив опалювального сезону пригрозили - звільненням міських голів:

"Абсолютна більшість українських мерів абсолютно планово підготували міста до опалювального сезону, запустили тепло. Уряд тут теж обмежений. Ми все зробили для того, щоби національна компанія "Нафтогаз України" закупила достатню кількість газу, але "Нафтогаз" не може видавати його безкоштовно. Тому мають бути контракти. Ми прийняли рішення про реструктуризацію боргів, ми прийняли рішення 5 жовтня про початок опалювального сезону, ми прийняли рішення про неможливість відключення. Далі - місцеві влади мають прийняти рішення, запустити тепло, укласти контракт", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Та поки - набагато тепліше у містах все ж не стало.

Харків. Тут - котловани по всьому місту. Комунальники пояснюють: через теплу осінь пізно почали запускати систему. Тож виникли пориви.

"Погодні умови різко змінились, і ми повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень", - говорить Євген Зінченко, заступник головного інженера КП "Харківські теплові мережі".

А у Кропивницькому навіть лікують... холодом! Дитячій лікарні хоч і дали тепло, та пацієнти нарікають - у палатах холоднеча. Дійшло до абсурду! Медикам доводиться лікувати хворих на пневмонію за 16-ти градусів тепла. А маленьких пацієнтів після маніпуляцій батьки забирають додому.

А на Хмельниччині дітей відправили на вимушені канікули.

"У цьому навчальному році батареї в нашому навчальному закладі ще теплими не були".

Тільки відмінникам не пощастило - у холодних кабінетах готуються до олімпіад. Усе - через автономну котельню, яку мали запустити ще влітку.

"Модульну котельню ми ще не встигли запустити, вже вона на шкільному подвір'ї є, але ще не всі роботи виконані по запуску модульної котельні. На разі ще їде вузол обліку, якого не вистачає", - говорить Наталія Собчук, директор Шепетівської школи №1.

Загалом ситуація в Шепетівці схожа на історію у Смілі. І проблеми вже не перший рік.

Експерти переконують - левова частка комунальних бід саме через гроші.

"Зараз рівень платежів впав нижче 90 відсотків, минулий рік був і зараз в багатьох регіонах те ж саме".

Українці дедалі частіше просто не можуть розрахуватися за комуналку. Влада не завжди вчасно оплачує борги субсидіантів із теплокомпаніями. А "Нафтогаз" - просто перекриває вентиль.

"Це незбалансована тарифна політика, особливо останні декілька років. Якщо вартість газу за один рік підскочила на 10 разів, було 725 гривень за тисячу, а стало 7200, ну зараз трошки менше, близько семи, то зрозуміло, що це величезне навантаження на людей і люди просто не спроможні сплачувати сто відсотків", - говорить Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру "Інститут міста".

А відтак, виникає щорічний комунальний кругообіг боргів і тарифів. У якому одні українці - загартовують себе холодом, а інші - заробляють мільйони!