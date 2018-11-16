Володимир Гройсман розраховує на новий транш від МВФ вже у грудні - таку заяву він зробив в інтерв'ю Reuters.

Головна умова - затвердження Верховною Радою держбюджету на наступний рік. Прем'єр-міністр підкреслив, що урядовий проект бюджету повністю відповідає вимогам Фонду та є передумовою для продовження реформ.

До речі, бюджет в порядку денному Ради вже на наступний четвер - 22 листопада. А от самі кредитори додають, що очікують не тільки бюджет, а ще й підвищення тарифів на опалення. Про це у Вашингтоні заявив представник МВФ Джеррі Райс.

"Ми очікуємо, що засідання Виконавчої ради відбудеться до кінця цього року, після виконання попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019 рік та збільшити тарифи на опалення відповідно до досягнутої угоди", - наголошує Джеррі Райс, прес-секретар МВФ.