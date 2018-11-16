Тепер в Україні назріває ще й транспортна криза! Перевізники вимагають підвищити ціни. Там, де місцева влада погодилась, - протестують пасажири. Там, де місцева влада відмовилась, - страйкують маршрутники.

Як виїхати з цього глухого кута? І чому сервіс та якість перевезень не ростуть разом із вартістю? Розбиралась Олена Зоріна.

Транспортні пристрасті заради грошей!

"Скільки у вас сьогодні проїзд? - 8 гривень! Вот былети, бумага, приказ по фирме".

І транспортний колапс у різних регіонах країни. Тернопіль, Черкаси... А от сьогодні - для Херсона стоп-сигнал.

"Нам повезло! Безобразие!!!"

Маршрутники, які не підвищили вартість проїзду, - просто не виїхали з гаражів.

"Стою на остановке около 2 часов, отмерзли руки. Людей море. Почти дерутся, чтоб попасть в маршрутку", - обурюэться Марія, студентка.

"Не знаю, как я попаду домой. Чем и за сколько? Почему беспредельничают?", - говорить Олександр, пенсіонер.

Маршрутники страйкують, а люди - штурмують.

"Зараз двері не закриються".

Черкаси вже тиждень - без маршруток. Містом курсує лише комунальний транспорт. Але на всіх його не вистачає.

"Нельзя добраться до роботи вовремя, только на такси", - говорить Людмила, пасажирка.

До підвищення вартості проїзду приватники на рейси виходити відмовляються. Самі говорити не хочуть. Усе пояснює - юрист.

"Собівартість їхніх перевезень складає 8 гривень, міська рада може прийняти в кращому випадку 5 гривень", - заявив Валерій Макеєв, адвокат перевізників.

Міська влада екстрено збільшила кількість тролейбусів, і на поступки маршрутникам йти не збирається. Пропонує спершу покращити якість послуг і оформити всі документи.

"Відбувається шантаж влади, і викручування рук владі. Ті умови, які вони передали через адвоката, тобто тимчасовий договір із вартістю проїзду по 6 гривень, а також повної компенсації усіх пільгових категорій населення - вони на сьогоднішній день просто нереальні", - наголошує Людмила Бордунос, заступник міського голови Черкас.

Поки сторони шукають компроміс, жителька віддаленого району Черкас - Людмила, як і сотні інших, щодня займається фітнесом. До тролейбусної зупинки - 3 кілометри кардіо-тренування.

"Всі ходять пішки. Є такі, котрі в шість ранку виходять. В мене мама якщо працює по два дні зміна, то вона взагалі залишається на роботі ночувати", - розповідає Людмила Двірна, жителька Черкас.

І сьогодні черкаських маршрутників все-таки дотисли. Кілька перевізників вивели буси на дороги.

Не втримали ціни в Запоріжжі. Від початку місяця платять більше. На гривню - в комунальному транспорті, на дві - в маршрутках.

"Семь гривен - это сумма для выживания, никак не развития. Надо отдать прошлые долги. Это вынужденная мера поднятие цен, в первую очередь - в связи с повышением цены топлива почти на 10 гривен. Это в день каждый автомобиль порядка 400-500 гривен теряет", - говорить Олексій Пушкашов, директор компанії-перевізника.

От тільки разом із ціною за проїзд перевізники чомусь не покращують сервіс.

"Бывает так что водитель разговаривает по мобилке, бывает и на красный и на желтый идет, потому что разговаривает".

"Процентов 70% точно плохие и особенно резина у них старая вся, и оно не удобно людям".

На чому ж насправді людей возять? Ось кадри, зняті цього тижня в Запоріжжі. Маршрутників перевіряють інспектори з безпеки й поліція.

"В этой машине все работает! - Да, кроме аварийного выхода. - С охлаждением, что не в порядке? - Течь, посмотрите, у вас течет охлаждающая жидкость".

Економія на безпеці і які вони заробітки від порушень? Разом з інспекторами вирушаємо в рейд уже у столиці.

"Заблокований аварійний вихід, бачите?"

"Ви бачите, як зроблений бампер? Він скріплений усіма подручними засобами. Герметиком оброблено фари. Вони не повинні такі бути. Аварійний вихід не відкривається. Напевно тому, що відсутнє повітря в системі".

"Можем побачити санітарний стан транспортного засобу. Всякі тряпочкі якісь незрозумілі".

Порепані та залатані сидіння чи хенд-мейд апгрейд. І це ще не все. Махлювання з документами заради баришів. І так, щоб пасажир у разі аварії не отримав жодної компенсації.

"По чім проїзд до кінцевого пункту? - 25. - Дивіться, що ви заповнили! По 10 гривень у вас! У вас встановлене одне додаткове пасажиромісце. - Та яке додаткове? На кожному автобусі 18 місць, ви знаєте? - Читайте, что у вас в документах написано. - Я не буду это комментировать".

Буквально кожен другий маршрутник виходить на рейс із порушеннями. Та максимальне покарання - 1700 гривень.

"Немає в нас таких повноважень, щоб ми мали право заборонити подальший рух або зняти з рейсу транспортний засіб", - говорить Юрій Торохтій, головний спеціаліст відділу державного контролю Київського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки".

Попри це, вартість на квитки - теж нова. В середньому - 8 гривен. А цього тижня подорожчали і приміські маршрутки.

"Було 12, зараз 16. Дуже багато стоячих місць, набирає повну маршрутку", - скаржиться Людмила, пасажирка маршрутки.

"Це ще не межа, говорять 25 буде скоро. Проїдьте в 7 ранку і побачите якість. З дверей майже випадаємо!", - обурюється Антоніна, пасажирка маршрутки.

Та хіба ж хочуть - мусять! Бо паливо дорожчає. Це вже правда від перевізників:

"Размер тарифа изменился в пределах 20-25%. Но вы учтите, что это не граничный уровень тарифа, это тот размер тарифа, который сохраняет размер рентабельности предприятия", - заявив Олексій Павленко, виконавчий директор Асоціації автоперевізників Київщини.

Відмовитися від маршруток і віддати перевагу великим автобусам, як у Європі. Це - давня мрія столичних чиновників. Як усе на практиці?

Перевіряємо самі. Обираємо один із популярних міських маршрутів - 9-й, який везе людей із центру на околицю. Маршрутку в цьому напрямку давно скасували. Автобуси ходять раз на годину. Тож змерзнути на зупинці й заштовхатися всередину - обов'язкова програма для кожного пасажира.

Проїзд у столичному комунальному транспорті подорожчав ще влітку. І тепер проїхатися, скажімо, автобусом - от як ми зараз - трохи дорожче, ніж маршруткою.

"От візьміть, будь ласка, 8 гривень. Однак популярний цей вид транспорту навіть в негоду. В основному - серед пільговиків: студентів чи пенсіонерів. А за більшу вартість, можуть бути й бонуси, як-то - вільне місце, якщо пощастить, кондиціонер або ж пічка"

Справді народний транспорт забитий ущерть. Хоч і не година пік.

"Окна - кондиционер у нас. Этот еще автобус ничего, а посмотрите, сколько автобусов, что дверь полностью плотно не закрывается, щели вот такие, весь дребезжит, двери дребезжат - это что комфорт?", - обурена Ніна, пасажирка автобуса.

Якщо вірити напису на табло, всі зупинки мають одну й ту саму назву - дитячий садок. Автомати, які повинні зчитувати проїздні, - ще тестуються. Деякі пасажири ділять два сидіння на трьох.

"Час 22 минуты и я еще вот еду. Какой комфорт? Его ж нет!", - говорить Любов, пасажирка автобуса.

"На 8 гривен что-то улучшилось? - Ну как? wifi появился и все", - сміється Світлана, пасажирка автобуса.

З'явився, але Інтернету не дає. Та люди радіють, хоч тепло в салоні. А від розмов про європейську якість - відмахуються. Мовляв - їдемо й добре.