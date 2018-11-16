Цей тиждень став вирішальним для опозиції. Тепер зрозуміло, хто представлятиме опозиціонерів на президентських виборах. Як домовлялися? Давайте подивимось.

Політичне об'єднання опозиції, на яке чекали уже давно - відбулось у минулу п'ятницю. Нардепи Юрій Бойко і Вадим Рабінович заснували "Опозиційної платформу - За життя". Саме цей союз і висуне єдиного кандидата від Південного Сходу. Та один із засновників - вчора зробив неочікувану заяву:

"Я снимаю свою кандидатуру, не буду баллотироваться на пост Президента. И обращусь сегодня к нашему совету, чтобы выдвинули новую кандидатуру", - заявив Вадим Рабінович, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Рабінович відмовився від президентських амбіцій - через питання релігійні. Та запевнив, що очолить партійний список на парламентських виборах.

"Я считаю что Вадим Зиновьевич сделал очень сильный поступок, я благодарен ему за эти слова, поскольку он переступил через свои личные политические амбиции и показал пример всей стране, как должен поступать политик для которого интересы страны, интересы граждан Украины - выше своих собственных", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

І ось уже сьогодні Вадим Рабінович назвав ім'я єдиного кандидата:

"Я считаю что я сделал взвешенное, правильное и соотнесенное с мудростью человеческой решение. Я еще раз повторяю, повторю и буду повторять: к сожалению, раскол сегодня пошел еще и по православию. И президент который будет выбран - он будет участвовать в этом конфликте.

С исповедующий иудаизм человек не могу быть арбитром, считаю что должно быть понято любыми здоровыми силам. Что касается того, кто может быть вообще - нет сомнений, объединилось два самых рейтинговых кандидата, которые сегодня существуют в центре и на юго-востоке, был Рабинович и был Бойко и если Рабинович не идет должен быть Бойко. И я вам сейчас читаю решение стратегического совета. Сегодняшний эксклюзив вам: "Оппозиционная платформа - За життя", стратегический совет "Оппозиционной платформы - За жизнь" сегодня рассмотрел вопрос выдвижения единого кандидата в президенты Украины, и принял решение выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 31.03.19 года от имени "Оппозиционной платформы - За жизнь" Бойко Юрия Анатольевича.

Я буду его поддерживать, буду ему помогать. Я считаю, что он победит, у нас нет выхода, надо спасать ситуацию", - заявив Вадим Рабінович, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Політологи певні - кандидата обрано правильно.

"Бойко є лідером опозиційного блоку у Верховній раді України. Очевидно, що найбільші шанси враховуючи і політичний досвід і електоральні можливості, і електоральний рейтинг, і фаховість і компетентність це поки що Юрій Бойко", - говорить Вадим Карасьов, політолог.

"Дивлячись на соціологічні опитування, ми бачимо, що хоча обидва кандидати і від "За життя," і від "Опозиційного блоку№ показували гарний результати. Якщо вони об'єднали свої сили, тим паче ми отримали заяву пана Рабіновича, що він знімає свою кандидатуру. Якщо буде об'єднаним кандидатом Юрій Бойко, то це однозначно посилить його результат", - переконаний Олександра Решмеділова, політолог.

Окрім того експерти вважають, що політична програма Юрія Бойка найбільше відповідає настроям та бажанням українців - мир та справедливі тарифи.