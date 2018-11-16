Нестача грошей, застаріле обладнання, приміщення, яке на бачило ремонту багато років... В таких умовах працюють сільські лікарі. В деяких районах вже просто ніде отримати первинну медичну допомогу - бо все розвалене.

Щоб такого не було по всій країні, потрібне бюджетне фінансування. Чи передбачать на наступний рік? Давайте подивимось.

Амбулаторія в селищі Миропіль. Доволі типова картина для української глибинки. Старе приміщення, яке досі опалюється дровами. На шість тисяч жителів - два сімейних лікаря й педіатр. Сучасне обладнання - тут хіба що по телевізору бачили.

"Приміщення у нас звичайно старого зразка. Десятиліттями не ремонтувалося. Вдалося замінити покрівлю два роки тому, але до цих пір не має реконструкції в плані утеплення, того ж самого водовідведення. То й же котел потребує заміни", - говорить Лариса Стужук, головний лікар Миропільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Лікарі кажуть - прагнуть зробити амбулаторію сучасним закладом. Тим більше що пацієнтів багато. Щодня приймають півсотні людей. І дорослих, і дітей.

"Як лікар-педіатр я обслуговую дітей до року - 43 пацієнти, в мене є діти. Народжуються і є взагалі дитячого населення в мене приписалося до 800 діток".

"Держава пропонувала будувати сучасну амбулаторію, але ми її не потягнемо, там досить великі кошти. Ми вирішили зберегти те, що є", - говорить Валерій Гиндич, голова Миропільської ОТГ.

Сьогодні до амбулаторії приїхав Юрій Бойко. Медики показали нардепу, в яких умовах працюють. Адже амбулаторія в Мирополі - яскравий приклад того, в якому стані медзаклади по всій країні.

"На перше місце я вже бачу по всій країні виходить проблема дефіциту лікарів. Друге питання - це будівництво додаткових 900 амбулаторій по країні. Для того, щоб люди мали можливість лікуватися, а не їздити кудись далеко. А третє питання - це технічне оснащення. От на цю амбулаторію треба 5 мільйонів гривень для того, щоб вона була більш сучасна", - заявив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Таких амбулаторій, як у Мирополі, - в Житомирській області близько трьох десятків. На ремонт і осучаснення всіх треба 150 мільйонів.

"Місцеві громади отримують все більше і більше повноважень, але при цьому реальні фінанси, на жаль, до них не доходять. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли і медичні послуги і освітні і соціальні стає все менш доступною для жителів громад", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат України.

"Я ось слаба, заслабла, прошу, щоб кого-небудь, щоб завезли мене в лікарню і не можу допроситися. Автобуса нема, машини нема, чим хоч. Умирай бери!", - скаржиться Ніна Буслюк, жителька Колодяжного.

А щоб села процвітали, потрібно відновлювати економіку. Тоді будуть гроші і на медицину, і на соціальні пільги.

"Подивіться, що сьогодні з бюджетом на майбутній 2019 рік. Мінус всі соціальні виплати, практично заморожені пенсії, практично заморожені виплати чорнобильцям, афганцям, військовим пенсіонерам, дітям, пенсіонерам. Водночас, на 15 мільярдів збільшують виплати силовикам. Причому, це не армія, це не армійці. Це виплати прокуратурі, службі безпеки, прикордонники, податкова - всім тим, хто сьогодні реально називається силовими структурами. І як це розуміти?", - обурений Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Селяни скаржаться на свої маленькі біди, які не бачать великі чиновники столиці. Закривають пошти, не будують дороги. А ще люди... мерзнуть - бо бояться увімкнути занадто дорогий газ.

"Всі мерзнуть і всі чекають тої нещасної субсидії, яка буде обдираловкою. Тому що зараз ніхто не палить в оселях, але прийдуть платіжки і треба буде платити обов'язкову плату. Це що це за субсидія? Ми дуже просимо Вас, щоб Ви донесли до уряду думку всіх наших жителів", - закликає Галина Балицька, директор Територіального центру соціального обслуговування в Мирополі.

Підтримати сільську медицину та збільшити витрати на соціальні потреби в Україні можна, переконаний нардеп. Але не за чужі кредити, а за рахунок свого потенціалу.