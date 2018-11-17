Как ухаживать за кожей лица в холодный период [ Редактировать ]
Вот уже и наступили первые морозы, впереди три месяца зимы и нужно вооружить себя знаниями о том, как ухаживать в холодный период за кожей лица. Ведь она также нуждается в защите!
Podrobnosti.ua узнали у косметолога о главных правилах уходи за кожей в зимний период.
Выбираем уход по типу кожи
Для сухой, нормальной, жирной и комбинированной кожи. Не стоит скептически относиться к декоративной косметике в зимний период. Тональный крем и пудра защищают кожу от холода, да и от остальных внешних факторов природы.
Если вы планируете длительную прогулку на свежем воздухе, используйте специальный крем для защиты. Он образует тонкую пленку на коже, предохраняя ее от ветра и холода. Для любителей зимних видов спорта must have - колд крем, который продается в любой аптеке. Это обязательная защита при активном воздухе на морозе.
Такие средства отличаются от летней линейки повышенным содержанием растительных жиров и масел. А еще добавьте
Не забывайте также о креме с солнцезащитным фактором, ведь даже в зимний период солнечные лучи способны навредить коже.
Увлажняющий крем можно нанести перед сном или днем, но только если вы не собираетесь выходить на улицу или за 40-60 минут до выхода.
Дневной крем должен содержать в своем составе витамины Е, Д, К и растительные масла (авокадо или масло ши).
Выбираем косметику одной линии
По возможности определитесь с одним производителем и пользуйтесь линейкой определенного бренда. Таким образом вы получите максимальный эффект.
Правильно подобранная косметика - важный элемент в полном комплексе по уходу за кожей.
Для очищения в зимний период используйте более мягкие средства с натуральными маслами (молочко, пенка).
В утреннее время вместо умывания протрите лицо лосьоном, который не содержит спирта. А если используете скраб, то лучше выбрать кремообразный (гамаш).
Как утверждает косметолог, зимой кожа нуждается в дополнительном уходе в виде масок и сывороток. Маску для лица можно использовать два-три раза в неделю.
Зима - прекрасное время для салонных процедур таких, как химические пиллинги и массаж лица.
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