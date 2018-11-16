Сенцов получил еще одну престижную награду [ Редактировать ]
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом международной награды в области журналистских расследований и защиты прав человека по всему миру - премии имени Сергея Магнитского.
Как сообщает Hollywood Reporter, церемония вручения награды состоялась в Лондоне 15 ноября.
В этом году на вручение премии съехались более 200 политиков, журналистов, правозащитников и общественных деятелей.
Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс. Американского сенатора Джона Маккейна наградили посмертно.
Премию Магнитского присуждают ежегодно с 2015 года. Премией было решено награждать за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека и другие.
Недавно Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.
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