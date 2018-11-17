В пятницу, 16 ноября, был сыгран ряд матчей в Лиге наций. Среди них и матч сборной Украины, которая на выезде была разгромлена сборной Словакии.

Словакия - Украина 4:1

Словения - Норвегия 1:1

За словенцев в этом матче забил игрок киевского "Динамо" Вербич. Но этого не хватило для победы его команде - только домашняя ничья с Норвегией.

Нидерланды - Франция 2:0

Уэльс - Дания 1:2

Кипр - Болгария 1:1

Cмотрите также полное расписание Лиги наций УЕФА с датами и временем матчей.