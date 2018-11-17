Лига наций: результаты матчей и видео голов 16 ноября [ Редактировать ]
В пятницу, 16 ноября, был сыгран ряд матчей в Лиге наций. Среди них и матч сборной Украины, которая на выезде была разгромлена сборной Словакии.
Словакия - Украина 4:1
Словения - Норвегия 1:1
За словенцев в этом матче забил игрок киевского "Динамо" Вербич. Но этого не хватило для победы его команде - только домашняя ничья с Норвегией.
Нидерланды - Франция 2:0
Уэльс - Дания 1:2
Кипр - Болгария 1:1
Cмотрите также полное расписание Лиги наций УЕФА с датами и временем матчей.
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