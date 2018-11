Мощные снегопады прошли по всей территории Канады и серьезно осложнили жизнь местному населению. Как сообщило Национальное метеобюро, местами выпало почти три месячные нормы осадков.

Самые сильные снегопады отмечены в атлантических канадских провинциях Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик.

В Новой Шотландии местами высота снежного покрова уже превышает 25 см, при средней норме ноября в 9 см.

В Монреале и Квебек-Сити (провинция Квебек) выпало от 10 до 15 см снега, в Торонто (провинция Онтарио) - 9 см, а в Оттаве - 11 см, но осадки в столичном регионе продолжаются и, по прогнозу синоптиков, до субботы, 17 ноября, еще выпадет 2-5 см снега.

В западной и центральной Канаде, помимо снегопадов, отмечено и резкое понижение температуры - в Альберте столбики термометров опустились до минус 12 градусов, а в Саскачеване местами похолодало до минус 23 градусов.

По прогнозу метеорологов, такая зимняя погода продлится недолго.

Пятничные снегопады внесли существенные коррективы в обычную жизнь канадцев. Во многих аэропортах, в том числе в Торонто, Оттаве, Монреале и Галифаксе (провинция Новая Шотландия), были отменены или задержаны сотни авиарейсов.

