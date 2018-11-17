Аномальный снегопад "поглотил" Канаду (фото, видео) [ Редактировать ]
Мощные снегопады прошли по всей территории Канады и серьезно осложнили жизнь местному населению. Как сообщило Национальное метеобюро, местами выпало почти три месячные нормы осадков.
Самые сильные снегопады отмечены в атлантических канадских провинциях Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик.
В Новой Шотландии местами высота снежного покрова уже превышает 25 см, при средней норме ноября в 9 см.
#snowday #WinterisHere #Snowmageddon #FirstSnow ❄️❄️❄️— The Invisible Man (@invisibleman_17) 15 ноября 2018 г.
Meanwhile in #Canada
📹ig: Wall Street Journal pic.twitter.com/LvapBVFb3D
В Монреале и Квебек-Сити (провинция Квебек) выпало от 10 до 15 см снега, в Торонто (провинция Онтарио) - 9 см, а в Оттаве - 11 см, но осадки в столичном регионе продолжаются и, по прогнозу синоптиков, до субботы, 17 ноября, еще выпадет 2-5 см снега.
В западной и центральной Канаде, помимо снегопадов, отмечено и резкое понижение температуры - в Альберте столбики термометров опустились до минус 12 градусов, а в Саскачеване местами похолодало до минус 23 градусов.
По прогнозу метеорологов, такая зимняя погода продлится недолго.
Пятничные снегопады внесли существенные коррективы в обычную жизнь канадцев. Во многих аэропортах, в том числе в Торонто, Оттаве, Монреале и Галифаксе (провинция Новая Шотландия), были отменены или задержаны сотни авиарейсов.
#snowday #WinterisHere #FirstSnow #Snowvember ❄️❄️❄️— The Invisible Man (@invisibleman_17) 16 ноября 2018 г.
When your house is at the top of this street...
📹ig: ViralHog pic.twitter.com/5ehMOEkqRF
Полиция сообщает о резком увеличении числа дорожно-транспортных происшествий, а власти указанных выше провинций рекомендовали населению по возможности переждать непогоду дома и не пользоваться без особой необходимости личным автотранспортом.
Жертвами сильной метели на северо-востоке США и в ряде центральных районов страны стали 8 человек.
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