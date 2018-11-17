Поражение в гостевом матче Лиги наций от команды Словакии стало для сборной Украины самым крупным при нынешнем наставнике Андрее Шевченко, который руководил "желто-синими" в 22-й по счету встрече (ранее были проигрыши Хорватии - 0:2 и Исландии - 0:2), пишет издание "Факты".

После окончания матча на 19-тысячном стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве наставник украинской сборной, которая досрочно гарантировала себе первое место в группе, прокомментировал поражение от соперника.

"В первом тайме команда растерялась, допустила несколько ошибок. Мы спешили, играли в несвойственный нам футбол - за счет длинных передач. Быстро пропущенный мяч тоже повлиял на нашу игру. И первый, и второй голы. Ребятам было тяжело. После перерыва команда преобразилась, стала играть в другой футбол. Я не говорю о счете, он мог быть другим", - рассказал он.

Также тренер сборной отметил, что травмы, полученные игроками, сыграли не на пользу во время матча.

"Еще перед поединком мы потеряли Яремчука, у которого возникли проблемы со спиной. Дали шанс дебютировать молодому форварду Борячуку. Он получил определенный опыт. Потом на эту позицию вышел Коваленко. Также мы выпустили Шапаренко. Он освежил игру, были интересные моменты. К сожалению, получил травму Кривцов. От того, насколько она окажется серьезной, будет зависеть, вызовем ли мы в сборную еще кого-то перед товарищеским поединком с Турцией", - добавил Шевченко.

Результаты всех матчей 16 ноября и видео голов смотрите тут.