Страшная авария в Казахстане: пострадали 40 человек [ Редактировать ]
В Казахстане столкнулись два пассажирские автобуса. Погибли три человека, еще 43 получили травмы, сообщают местные СМИ.
Жуткое ДТП произошло вечером 16 ноября в 10 километрах от села Акжар Кармакшинского района Кызылординской области. На момент аварии двух автобусах находились 86 человек.
"Два человека погибли на месте ДТП, и один ребенок скончался в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью", – сообщила руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.
43 человек с травмами госпитализировали в больницы. Остальным пострадавшим 30 пассажирам была оказана первая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
Ранее сообщали, что под Киевом мужчина насмерть сбил женщину.
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