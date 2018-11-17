У Рівному рятують життя чемпіона Олега Жоха

Багаторазові чемпіони світу і Європи із армспорту їхали до Львова, щоб летіти на Чемпіонат світу до Польщі, де за кілька днів планували боротися проти топових армрестлерів... але не судилося