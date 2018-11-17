Утром 17 ноября на юго-востоке Москвы масштабный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод. Огонь пытаются потушить 150 пожарных. Об этом сообщает "Интерфакс".

"17 ноября в 07:50 в Москве на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" произошло возгорание установки крекинга. Угрозы для населения и экологии нет",- говорится в сообщении.

Также, существует опасность, что огонь может перекинуться на соседнюю установку. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, жертв и пострадавших от масштабного пожара нет.

НПЗ в Капотне прямо сейчас. Мдя... pic.twitter.com/A56wu9CdEr — Потапов Евгений (@ea_potapoff) 17 ноября 2018 г.

В то же время, жители окрестных районов жаловались на ужасный запах в воздухе и пишут о "ядерном грибе".

Напомним, в Киеве на Оболони горели склады площадью около 280 квадратных метров