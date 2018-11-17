В Москве пылает огромный нефтеперерабатывающий завод (фото, видео) [ Редактировать ]
Утром 17 ноября на юго-востоке Москвы масштабный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод. Огонь пытаются потушить 150 пожарных. Об этом сообщает "Интерфакс".
"17 ноября в 07:50 в Москве на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" произошло возгорание установки крекинга. Угрозы для населения и экологии нет",- говорится в сообщении.
Также, существует опасность, что огонь может перекинуться на соседнюю установку. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
По предварительным данным, жертв и пострадавших от масштабного пожара нет.
НПЗ в Капотне прямо сейчас. Мдя... pic.twitter.com/A56wu9CdEr— Потапов Евгений (@ea_potapoff) 17 ноября 2018 г.
В то же время, жители окрестных районов жаловались на ужасный запах в воздухе и пишут о "ядерном грибе".
Напомним, в Киеве на Оболони горели склады площадью около 280 квадратных метров
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Это свидетельствует о разрушении инфраструктуры