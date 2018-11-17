После заключения брачного союза кольца на пальцах являются символом любви и верности, а так же показателем семейного статуса. Но довольно часто, чрезмерное украшение своих рук, примером является ношение двух и более колец на одном пальце, приводит к негативных изменениям в судьбе человека.

Стоит во всем знать меру, это и соблюдение дресс-кода и этикета, и, одновременно, отсутствие собственно сделанных причин своих несчастий в жизни.

За что отвечают те или иные пальцы:

Большие пальцы обеих рук несут ответ за наличие качеств - интуиции и логики. Соответственно, на левой, согласно характеристикам деятельности мозга - за логику, на правой за интуицию.

обеих рук несут ответ за наличие качеств - интуиции и логики. Соответственно, на левой, согласно характеристикам деятельности мозга - за логику, на правой за интуицию. Указательные пальцы несут поток вашей энергии. Поток правой руки - сильнее, нежели чем левой. В народе он называется указывающим направление потока внимания, желаний, энергии.

несут поток вашей энергии. Поток правой руки - сильнее, нежели чем левой. В народе он называется указывающим направление потока внимания, желаний, энергии. Серединные пальцы несут ответ за предназначенную программу. жизни - карму А ношение колец приводит к активизации ее.

пальцы несут ответ за предназначенную программу. жизни - карму А ношение колец приводит к активизации ее. Безымянные , соответственно традициям, несут энергию личной жизни. Обручальное кольцо в период супружества носится на правой руке, согласно именно военной традиции, при разрыве перекочевывает на левую, что позволяет внести новую энергию в эту сторону вашей жизни.

, соответственно традициям, несут энергию личной жизни. Обручальное кольцо в период супружества носится на правой руке, согласно именно военной традиции, при разрыве перекочевывает на левую, что позволяет внести новую энергию в эту сторону вашей жизни. Самый малый пальчик (мизинчик) отвечает за мирскую или монашескую жизнь. Материальную поддержку обеспечивает мизинец правой руки. При ношении на нем кольца из золота с крупным кроваво-красного камня, то финансовый поток в отношении вас улучшится. Отметим, что ношение кольца на мизинце другой руки присуще монахам.

Почему нельзя носить два кольца на пальце?

Кольца - являются механизмом активизации той или иной энергии, согласно предоставленной выше информации о значении энергии пальцев.

На данной основе стоит отметить, что ношение колец, одновременно на одних и тех же пальцах обоих рук, а также двух колец на одной руке, способны принести массу неприятностей в вашей жизни.

Золото - сильный элемент для активизации энергии. Лучше приобретать кольца из чистого металла, без сплава с другим.

Серебро - нормализует энергетический поток, то есть снижает воздействие. Поэтому не стоит приобретать серебряные кольца для бракосочетания – любовь пройдет.

Исходя из традиций, мужским цветом камней являются теплые яркие цвета, а женским - холодные, блеклые. Но если вы хотите максимально активизировать энергию, одевайте кольца с ярким камнем вне зависимости от пола.

Любые украшения, как и одежда, несут в себе определенные энергетические потоки, оказывающие влияние на человеческую жизнь. На данной основе нельзя безрассудно украшать себя, одевать не этично смотрящиеся вещи и пользоваться яркой косметикой для привлечения внимания окружающих. Этим вы привлекаете не только внимание людей, но окружающих существ, в том числе духов.

Узнайте также приметы про цепочку, что предупреждает о беде.