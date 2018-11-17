Украина готовится к "жесткому" диалогу с Венгрией - Климкин [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов к жесткому и последовательному диалогу с Венгрией. Причиной этому является обвинения Венгрии в нарушении украинскими властями прав этнических венгров на Закарпатье.
Об этом глава украинского МИД заявил в Вашингтоне, где принял участие в Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
"С Венгрией мы будем говорить очень последовательно и очень жестко, отстаивая наши интересы. Но там, где можно и нужно - мы будем сотрудничать", - сказал Климкин.
Министр отметил, что на фоне заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, сделанных в унисон с Кремлем, он не сравнивал бы Венгрию, которая является членом НАТО и ЕС, с Россией как страной-агрессором.
"Мы должны помочь нашей венгерской общине для того, чтобы Россия не использовала эту общину и Венгрию для дестабилизации Закарпатья",- подчеркнул он.
По словам министра, Украина должна еще много сделать в контексте выполнения Закона об образовании, в частности, надо продолжить переходный период, "поскольку понятно, что за два года мы это не сделаем". В то же время, украинская сторона должна перехватить инициативу касаемо Закарпатья.
"Мы не можем дать венграм работать там в одиночестве", - подчеркнул Климкин.
Кроме того Климкин заявил, что США и Украина стали настоящими союзниками и друзьями.
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