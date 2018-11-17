Каждый год 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост, который длится до 6 января включительно и завершается праздником Рождества Христова. Этот пост в народе называют "Филипповым", потому что накануне – 27 ноября - отмечают день памяти святого апостола Филиппа.

История и традиции Рождественского поста

В исторических источниках Рождественский пост упоминали уже в IV веке - о нем писали Амвросий Медиодаланский, Филастрий и блаженный Августин. Изначально пост длился 7 дней, но после реформы 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга при императоре Мануиле он стал сорокадневным.

Главной целью Рождественского поста является духовное очищение человека. Поэтому он представляет собой не просто отказ от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек, с тем, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества.

"Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления", - писал в свое время Иоанн Златоуст.

Что можно и нельзя есть во время Рождественского поста

Рождественский пост - последний многодневный пост в году. В целом он считается нестрогим. Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются любые продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца.

По понедельникам, средам и пятницам в Рождественский пост не разрешается есть рыбу, а пищу с растительным маслом можно принимать только после вечерни. В остальные дни (вторник, четверг, субботу и воскресенье) разрешена пища с добавлением растительного масла.

Рыбу можно по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники, если они приходятся на вторник и четверг. 6 января, в Сочельник, нельзя садиться за стол до первой звезды.

Что нельзя делать во время Рождественского поста

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и определенный внутренний настрой, духовное очищение, иначе он превратится в диету. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, прощением обид, воздержанием от соблазнов и пороков, отказом от развлекательных и зрелищных мероприятий.

Во время Рождественского поста нельзя унывать, сплетничать и быть раздраженным. Курить, употреблять наркотики и алкогольные напитки (кроме вина в разрешенные дни и в допустимых объемах) также запрещено.

На время поста рекомендуется супружеское воздержание, поэтому нельзя венчаться и заключать брак. Крестить детей в церкви без большой надобности тоже не стоит.

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