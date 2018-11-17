Каліфорнію оголосили зоною стихійного лиха

Лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії, стали найстрашнішими за кількістю жертв в історії США. У списку загиблих уже 44 прізвища. Більше двохсот людей уважають зниклими безвісти. За останню добу територія, охоплена вогнем, збільшилася вдвічі - майже до вісімдесяти тисяч гектарів