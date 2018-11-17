Пожар в Калифорнии: количество жертв стремительно растет [ Редактировать ]
Около 70 человек стали жертвами масштабных пожаров в Калифорнии (США). Более 1000 жителей штата считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press.
До сегодняшнего дня пропавшим без вести числился 631 человек.
Спасатели обнаружили останки еще восьмерых человек в охваченных пожаром районах в Северной Калифорнии, таким образом, число жертв стихии увеличилось до 71.
Лесные пожары начались 8 ноября и стремительно распространяются со скоростью примерно в 80 футбольных полей в минуту.
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