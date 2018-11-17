Знаменитый российский гитарист и композитор Иван Смирнов скончался в Москве, сообщает "РБК" со ссылкой на брата музыканта. Артист умер на 64 году жизни.

Причины смерти гитариста не уточняются. Однако по данным некоторых СМИ, 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прощание пройдет в больнице Святителя Алексия митрополита Московского. О месте похорон информации пока не поступало.

Иван Смирнов создавал музыку в стиле этно-фьюжн. Начав свой путь на сцене вместе с Владимиром Кузьминым, гитарист стал известен широкой публике в составе джазового рок-коллектива "Арсенал" Алексея Козлова. Покинув группу, Смирнов занялся сольной карьерой и прославился как российский гитарист-виртуоз мирового масштаба.

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