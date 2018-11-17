Умер легендарный российский музыкант [ Редактировать ]
Знаменитый российский гитарист и композитор Иван Смирнов скончался в Москве, сообщает "РБК" со ссылкой на брата музыканта. Артист умер на 64 году жизни.
Причины смерти гитариста не уточняются. Однако по данным некоторых СМИ, 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прощание пройдет в больнице Святителя Алексия митрополита Московского. О месте похорон информации пока не поступало.
Иван Смирнов создавал музыку в стиле этно-фьюжн. Начав свой путь на сцене вместе с Владимиром Кузьминым, гитарист стал известен широкой публике в составе джазового рок-коллектива "Арсенал" Алексея Козлова. Покинув группу, Смирнов занялся сольной карьерой и прославился как российский гитарист-виртуоз мирового масштаба.
К сожалению, уход наших любимых кумиров неизбежен, однако они всегда будут жить в своих песнях, музыке и т.п. Так, на днях умерла известная украинская актриса.
по теме
Умерла известная украинская актриса
Что именно стало причиной смерти молодой актрисы, на данный момент неизвестно
Известную певицу объявили в розыск
Популярную певицу разыскивают за неуплату налогов
Как правильно пить вино: Мадонна провела мастер-класс (видео)
Поп-королева в очередной раз эпатировала публику
Внучка Софии Ротару разделась перед камерой (фото)
На этот раз Соня привлекла к себе внимание поклонников откровенным снимком
Популярная актриса объяснила, почему сменила имя
Известная актриса призналась, почему изменила свое настоящее имя