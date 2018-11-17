В жутком ДТП в Николаеве пострадал годовалый ребенок (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 17 ноября, на проспекте Центральномв Николаеве внедорожник Mitsubishi Pajero врезался в столб. В результате аварии пострадал годовалый ребенок, пишет "Новости N".
На пересечении проспекта с ул. Инженерной, автомобиль съехал с проезжей части на газон и врезался в столб. По словам водителя внедорожника, он ехал с умеренной скоростью. Однако когда с ул. Инженерной на проспект начал выезжать другая машина - чтобы избежать столкновения, ему пришлось вывернуть руль, из-за чего и произошла авария.
Маленький ребенок ударился сильно головой в результате столкновения. На место происшествия приехала "скорая", которая госпитализировала мальчика в областную детскую больницу.
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