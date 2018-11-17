В Японии нашли мультфильм Уолта Диснея, который на протяжении 70 лет считался утерянным. Он находился в личной коллекции 84-летнего исследователя истории аниме Ясуши Ватанабэ, сообщает ВВС.

Коллекционер, будучи в подростковом возрасте, купил фильм у оптового торговца игрушками в Осаке, заплатив за него 500 иен (35,5 гривен по текущему курсу). Он хранился у Ватанабэ в течение 70 лет, прежде чем он понял, какую ценность он представляет.

Короткометражная лента была выпущена в 1928 году, ее оригинальное название - Neck'n' Neck ("Ноздря в ноздрю"). 16-миллиметровая короткометражка была названа Mickey Manga Spide ("Манга о шустром Микки"). Главным героем картины стал удачливый кролик Освальд, который, как считают исследователи, был предшественником Микки Мауса.

В Walt Disney Archive подтвердили, что двухминутный мультфильм был одним из утраченных фильмов о кролике Освальде.

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