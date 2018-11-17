В субботу, 17 ноября, в Ирпене ограбили инкассаторскую машину ПриватБанка, в которой находилось 1,8 млн гривен. Неизвестные в масках напали на инкассаторов во время плановой инкассации местного банковского отделения, сообщили в пресс-службе банка.

Во время ограбления бандиты сбили водителя инкассаторской машины. В банке пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за информацию о нападении и местонахождении преступников. Сбив водителя-инкассатора угнанным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и скрыться.

В результате мужчина получил телесные повреждения. Полиция Киева ввела план "Перехват" в 09:30. Официально правоохранители инцидент пока не прокомментировали.

Такого рода нападения периодически происходят в Украине. Недавно в Одессе дерзко ограбили инкассаторов.