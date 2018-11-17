Ольга Сумская восхитила поклонников внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Актриса, телеведущая и народная артистка Украины Ольга Сумская поразила поклонников своей естественной красотой. Ни для кого не секрет, что артистка всегда выглядит хорошо и ухоженно. На этот раз Сумская опубликовала новое фото, на котором она без макияжа на своей странице в Instagram.
"На репетицию можно и без мейкапа", - подписала снимок Сумская.
Поклонники актрисы тут же засыпали кумира комплиментами. Многие подписчики отметили, что она прекрасно выглядит. "Наш украинский эталон красоты", "Вам только на репетицию можно без мейкапа! Красотка", "Вы и без косметики очаровательны", "Королева и без мейкапа остается Королевой", "Икона красоты" - оставили комментарии под снимком подписчики Сумской.
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