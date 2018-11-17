Актриса, телеведущая и народная артистка Украины Ольга Сумская поразила поклонников своей естественной красотой. Ни для кого не секрет, что артистка всегда выглядит хорошо и ухоженно. На этот раз Сумская опубликовала новое фото, на котором она без макияжа на своей странице в Instagram.

"На репетицию можно и без мейкапа", - подписала снимок Сумская.

Поклонники актрисы тут же засыпали кумира комплиментами. Многие подписчики отметили, что она прекрасно выглядит. "Наш украинский эталон красоты", "Вам только на репетицию можно без мейкапа! Красотка", "Вы и без косметики очаровательны", "Королева и без мейкапа остается Королевой", "Икона красоты" - оставили комментарии под снимком подписчики Сумской.