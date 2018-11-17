Нумерология - учение о влиянии чисел на судьбу человека. Есть такое мнение, что с ее помощью можно узнать главные черты характера человека, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.

И многие хотят выяснить, когда они встретят своего человека и выйдут замуж (женятся). С помощью нумерологии можно узнать, как сложится ваша личная жизнь. Для этого необходимо сделать расчет по дате рождения, сообщает People Talk.

Нужно сложить все цифры даты рождения и прибавить число дня недели, в который вы родились. Рассмотрим на примере. Допустим, ваш день рождения 24.02.1995, и это пятница. Получается 32 + 5 = 10, а 1 + 0 = 1. А теперь расшифруем, что же означает эта цифра.

Цифра 1

Любовь совсем близко. Ваша личная жизнь наладится в ближайшие полгода. Возможно, что судьба уже близко, но вы не замечаете ее. Может, это ваш друг, которого вы даже не рассматриваешь как потенциального партнера, а может, у вас есть тайный поклонник. В любом случае счастье совсем близко.

Цифра 2

Встреча с вашей судьбой произойдет в течение года. Судя по нумерологическому описанию, она будет связана с рабочей поездкой. Сначала человек может вам не понравиться из-за того, что вы будете очень похожи по характеру. Притираться друг к другу вы будете долго, однако постоянные противоречия и споры не дадут вам заскучать.

Цифра 3

Если у вас вышло число 3, это значит, что ваша личная жизнь наладится только тогда, когда вы будете к этому готов и захотите по-настоящему. А когда вы все же найдете свою любовь, есть вероятность, что ваши отношения будут развиваться очень быстро. Если вы натура романтичная, то вносить в вашу повседневную жизнь немного романтики должны будете именно вы.

Цифра 4

Не стоит упускать шанса и нужно быть открытым к новым знакомствам, ведь ваша любовь уже совсем близко. В этом случае романтики будет хоть отбавляй. Отношения будут очень яркими и бурными. Приготовьтесь!

Цифра 5

Нумерология советует стать проще. Главное помнить, что все зависит только от вашего желания. Скорее всего, свою любовь вы найдешь благодаря другу. Возможно, вы об этом человеке уже слышали или даже встречали пару раз, но что-то мешало развитию ваших отношений.

Цифра 6

Вероятно, встреча с вашей судьбой ждет вас на каком-то празднике или торжественном событии. Вы сразу поймете, что это именно ваш человек. Но вот отношения между вами будут развиваться очень медленно, возможно вы даже переключитесь на кого-то другого. Однако если это не в ваших правилах, то лучше запастись терпением.

Цифра 7

Встреча со второй половинкой ждет вас не раньше, чем через пару лет. Возможно, вам придется бороться за свою любовь, ведь вы окажешься в любовном треугольнике, потому что ваш избранник будет несвободен. А в любви и на войне, как говорится...

Цифра 8

Тут все зависит от вашего собственного желания: знакомство может произойти через пару дней, недель или месяцев. Главное, не бояться узнавать новых людей. Вполне возможно, что встреча с вашей судьбой произойдет "виртуально", то есть в общем чате или социальных сетях. Может, вы даже уже встречались, но тогда было не время. Простое общение постепенно перерастет в дружбу, а она - уже в любовь.

Цифра 9

Ваши отношения начнутся в ближайшие месяцы. Скорее всего, ваша судьба - ваш начальник или кто-то выше по статусу. Сначала ваши отношения будут исключительно рабочими, но потом произойдет ситуация, после которой вы посмотрите на этого человека другими глазами, да и для него вы раскроетесь совсем по-новому.

Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, а также узнайте имя будущего мужа по вашей дате рождения.