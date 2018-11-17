В аэропорту острова Пхукет застряли около 300 украинцев, которые не могут вылететь домой, пишет "Корреспондент". Уже более шести часов украинцы не могут вылететь в Киев.

Речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496. Уточняется, что рейс задерживается по неизвестным причинам. Время прилета изменено на 20:30.

Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили, сообщил один из туристов.

К сожалению, таких ситуации неизбежны, которые практически происходят каждый день. Так, на днях в Египте застряли 200 украинских туристов.