Украинцы не могут вылететь из Таиланда [ Редактировать ]
В аэропорту острова Пхукет застряли около 300 украинцев, которые не могут вылететь домой, пишет "Корреспондент". Уже более шести часов украинцы не могут вылететь в Киев.
Речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496. Уточняется, что рейс задерживается по неизвестным причинам. Время прилета изменено на 20:30.
Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили, сообщил один из туристов.
К сожалению, таких ситуации неизбежны, которые практически происходят каждый день. Так, на днях в Египте застряли 200 украинских туристов.
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