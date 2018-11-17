В Днепропетровской области в городе Новомосковск женщина бросилась под колеса грузового поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает "Информатор".

Сотрудники правоохранительных органов обнаружить предсмертную записку, где пенсионерка попросила "государство где-нибудь ее закопать" и добавила, что была одинока.

В данный момент личность женщины не установлена,. Однако, известно, что она 1939 года рождения.

По предварительной информации, женщина сама решилась на такой отчаянный поступок.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что Днепре парень пытался покончить жизнь самоубийством, но осуществить задуманное ему помешала его мама.