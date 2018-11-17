В субботу, 17 ноября, в 11:01 за киевским временем в США с космодрома аэрокосмического агентства NASA Wallops Island в штате Вирджиния запустили ракету-носитель Antares, которая была создана американской корпорацией Orbital ATK с участием украинских предприятий, сообщает Государственное космическое агентство Украины в Facebook.

Сообщается, что ракета должна доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции.

Основную конструкцию первой ступени РН Antares разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

Известно, что это девятый пуск Antares, который компания Northrop Grumman Innovation Systems осуществила по контракту с NASA. Следующий пуск запланирован на апрель 2019 года.

Отметим, что Antares - одноразовая ракета. За всю историю запусков ракеты лишь один раз был неуспешным - в октябре 2014 года ракета на взлете взорвалась из-за неисправности.

Ранее мы сообщали, что в Китае первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1 завершился неудачей.