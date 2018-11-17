Поющий кот насмешил пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Кот из Санкт-Петербурга (Россия) стал интернет-хитом, после того, как спел грузинскую песню. Хозяин кота опубликовал видео с поющим питомцем, которое насмешило пользователей сети.
"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", - написал Юрий Мережко в Twitter.
Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh— Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г.
Остальные пользователи сети пришли в восторг. В комментариях пишут, что, очевидно, животное исполняет застольные напевы. Но есть и недовольные: они заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником. Некоторые предложили отправить кота на "Евровидение" как участника от Грузии.
Животные очень умные и способные к обучению. Так, монахи научили попугая молиться.
по теме
Необычный кот навел ужас на соседей (видео)
Кот с нестандартной внешностью напугал соседей своим устрашающим видом
Курьезное ДТП с лошадью насмешило пользователей сети (видео)
В интернет попало нелепое видео ДТП, которое произошло в румынском селе
Уличная крыса победила в схватке с котом (видео)
Курьезный случай произошел на улице средь белого дня
Обезьяна украла кобру у заклинателя змей (видео)
Курьезный и забавный случай произошел возле храма в городе Вриндавана
Как правильно пить вино: Мадонна провела мастер-класс (видео)
Поп-королева в очередной раз эпатировала публику