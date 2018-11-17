Кот из Санкт-Петербурга (Россия) стал интернет-хитом, после того, как спел грузинскую песню. Хозяин кота опубликовал видео с поющим питомцем, которое насмешило пользователей сети.

"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", - написал Юрий Мережко в Twitter.

Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh — Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г.

Остальные пользователи сети пришли в восторг. В комментариях пишут, что, очевидно, животное исполняет застольные напевы. Но есть и недовольные: они заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником. Некоторые предложили отправить кота на "Евровидение" как участника от Грузии.

Животные очень умные и способные к обучению. Так, монахи научили попугая молиться.