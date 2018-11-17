Председатель Партии развития Украины, народный депутат Юрий Мирошниченко заявил о принятии советом возглавляемой им партии решение о присоединении к "Оппозиционной платформе – За жизнь", сообщает пресс-служба платформы.

"Ключевым политическим событием этого года стало подписание 9 ноября 2018 сопредседателем партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и председателем партии "За жизнь!" Вадимом Рабиновичем соглашения об объединении оппозиции и создание "Оппозиционной платформы – За жизнь", – убежден Юрий Мирошниченко.

Лидер Партии развития Украины сообщил, что состоялось заседание совета возглавляемой им партии, на котором рассматривался этот вопрос: "Сразу после объявления о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь" мной было созвано заседание совета Партии развития Украины, на котором в контексте имеющейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине были проанализированы цели и задачи вновь созданной "Оппозиционной платформы – За жизнь" и, учитывая ее открытость к присоединению политических сил, которые разделяют ее цели и задачи, принято решение совета Партии развития Украины о присоединении к "Оппозиционной платформе – За жизнь".

Юрий Мирошниченко выразил готовность к совместной работе в рамках "Оппозиционной платформы – За жизнь" для развития украинского государства: "На 28-м году независимости Украины все мы видим, как мало сделано для развития нашего государства. Уже давно пришло время объединить свои усилия ответственным политикам для построения в нашей стране задекларированного в Конституции демократического правового государства с развитой социально ориентированной рыночной экономикой", – сообщает пресс-служба платформы.

"Особое значение в условиях имеющихся вызовов приобретает поддержка единого кандидата от "Платформы" на президентских выборах. Преодоление личных и корпоративных амбиций, определение наиболее опытного, уважаемого, рейтингового единого кандидата, способного объединить действительно оппозиционные политические силы, сформировать мощную команду порядочных профессионалов является одним из главных задач на ближайшем этапе, – подытожил Юрий Мирошниченко. – В качестве такого лидера всей оппозиции мы видим Юрия Анатольевича Бойко. Поэтому совет Партии развития Украины, учитывая приближение президентских выборов, предлагает кандидатуру Юрия Бойко на пост Президента Украины".