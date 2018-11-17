Гадание на кофейной гуще пользуется огромной популярностью во всем мире. Метод заключается в правильном определении символов, которые образует гуща, и потом правильно их истолковать. Для гадания на гуще необходимо использовать только натуральное молотое кофе.

Также вам необходимо точно определиться с вопросом. Для заваривания густого кофе берется белая чашка, на которой отсутствуют узоры. Тем, кто решил погадать на гуще, нужно левой рукой взять чашку из-под кофе, сосредоточить все мысли на вопросе, ответ на который очень интересует, и чашкой выполнить три движения по кругу в сторону движения часовой стрелки. После этого, чашку нужно быстро перевернуть на блюдце. Затем нужно досчитать до семи и поднять чашечку. После этого можно приступать к основному процессу.

В этой статье мы расскажем вам, что означают кофейные знаки в виде линий.

Значение кофейной гущи в виде - Линий

Длинная прямая линия - говорит то, что вы проживаете беспечную и бесполезную жизнь;

Линия косая - наступление болезни;

Много косых линий - неудачное окончание дел;

Разломанных линий много - возможность сложного материального положения;

Короткая и длинная прямая линия - наступление счастья;

Посредине дна чашки отдельная линия - возможность хорошего путешествия;

Линий много прямых - много лет здоровой жизни;

Линия косая - возможность болезни;

Прямая линия изгибается - появление болезни или приключений;

Кривая линия - наличие врага, с которым не стоит иметь близких отношений;

Кривых линий много - наличие большого количества врагов со злыми умыслами;

Волнообразная линия - совершение окружного путешествия;

Линия пересечена другими линиями, кривые линии - сердце может быть разбито.

Гуща в виде Фигур и линий - значение

Андреевский крест - в ближайшее время предстоит бракосочетание

Звезда - разрешение ситуации в вашу пользу

Замкнутый круг - вы умеете находить общее с людьми

Не замкнутый круг - предстоит познакомиться с интересным человеком

Дуга - в ближайшем окружении есть враги

Косые линии - вероятность опасности

Сплошной крест - следует ждать плохих известий

Крест внутри белый и с черным контуром - в семье будет счастье

Ломаные линии - неприятности, которые связаны с деньгами

Линия зигзаг - стоит задуматься о забавах

Линия, пересеченная другими - семейную жизнь и общение омрачат неприятности

Линия прямая и длинная - жизнь будет хорошей

Линия прерывистая - будет много убытков

Треугольник замкнутый - все дела будут успешными

Треугольник не замкнутый - встреча с покровителем

Точки - значение этого благоприятного знака – успешность во всем

Штрихи - будет удача

Четырехугольник - в жизни будет много любви

Черточки - на работе будет новое развитие

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