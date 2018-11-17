Гадание на кофейной гуще: как узнать свою судьбу [ Редактировать ]
Гадание на кофейной гуще пользуется огромной популярностью во всем мире. Метод заключается в правильном определении символов, которые образует гуща, и потом правильно их истолковать. Для гадания на гуще необходимо использовать только натуральное молотое кофе.
Также вам необходимо точно определиться с вопросом. Для заваривания густого кофе берется белая чашка, на которой отсутствуют узоры. Тем, кто решил погадать на гуще, нужно левой рукой взять чашку из-под кофе, сосредоточить все мысли на вопросе, ответ на который очень интересует, и чашкой выполнить три движения по кругу в сторону движения часовой стрелки. После этого, чашку нужно быстро перевернуть на блюдце. Затем нужно досчитать до семи и поднять чашечку. После этого можно приступать к основному процессу.
В этой статье мы расскажем вам, что означают кофейные знаки в виде линий.
Значение кофейной гущи в виде - Линий
- Длинная прямая линия - говорит то, что вы проживаете беспечную и бесполезную жизнь;
- Линия косая - наступление болезни;
- Много косых линий - неудачное окончание дел;
- Разломанных линий много - возможность сложного материального положения;
- Короткая и длинная прямая линия - наступление счастья;
- Посредине дна чашки отдельная линия - возможность хорошего путешествия;
- Линий много прямых - много лет здоровой жизни;
- Линия косая - возможность болезни;
- Прямая линия изгибается - появление болезни или приключений;
- Кривая линия - наличие врага, с которым не стоит иметь близких отношений;
- Кривых линий много - наличие большого количества врагов со злыми умыслами;
- Волнообразная линия - совершение окружного путешествия;
- Линия пересечена другими линиями, кривые линии - сердце может быть разбито.
Гуща в виде Фигур и линий - значение
- Андреевский крест - в ближайшее время предстоит бракосочетание
- Звезда - разрешение ситуации в вашу пользу
- Замкнутый круг - вы умеете находить общее с людьми
- Не замкнутый круг - предстоит познакомиться с интересным человеком
- Дуга - в ближайшем окружении есть враги
- Косые линии - вероятность опасности
- Сплошной крест - следует ждать плохих известий
- Крест внутри белый и с черным контуром - в семье будет счастье
- Ломаные линии - неприятности, которые связаны с деньгами
- Линия зигзаг - стоит задуматься о забавах
- Линия, пересеченная другими - семейную жизнь и общение омрачат неприятности
- Линия прямая и длинная - жизнь будет хорошей
- Линия прерывистая - будет много убытков
- Треугольник замкнутый - все дела будут успешными
- Треугольник не замкнутый - встреча с покровителем
- Точки - значение этого благоприятного знака – успешность во всем
- Штрихи - будет удача
- Четырехугольник - в жизни будет много любви
- Черточки - на работе будет новое развитие
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